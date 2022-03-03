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03 Mart 2022 Perşembe 23:39:00 - Güncelleme:03 Mart 2022 Perşembe 23:40:00

Ziraat Türkiye Kupası'nda son yarı finalist belli oldu

Kaynak: AA

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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Aytemiz Alanyaspor, normal süresi 1-1 tamamlanan maçta Gaziantep FK'yi uzatmalarda 2-1 yenerek yarı finale yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselen son takım Aytemiz Alanyaspor oldu.

Alanya ekibi uzatmalara giden maçta Gaziantep FK'yi 2-1 yenerek adını son dört takım arasına yazdırdı.

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanan karşılaşmada Aytemiz Alanyaspor'un golleri 74. dakikada Tayfur Bingöl ve 102. dakikada Oğuz Aydın'dan gelirken, Gaziantep FK'nin tek sayısını 90. dakikada Papy Djilobodji kaydetti.

Aytemiz Alanyaspor, yarı finalde Sivasspor ile karşılaşacak. Yarı finalin diğer ayağında ise Trabzonspor ile Kayserispor finale çıkmak için mücadele edecek.

Etiketler : Türkiye Kupası Alanyaspor yarı finalist
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