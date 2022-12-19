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19 Aralık 2022 Pazartesi 10:20:00 - Güncelleme:19 Aralık 2022 Pazartesi 10:20:00

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu heyecanı

Kaynak: AA

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Tek maç eleme usulüne göre oynanacak turda yarın 6 maç var.

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nın 5. eleme turu mücadelesi yarın başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, tek maç eleme usulüne göre oynanacak 5. eleme turu müsabakalarının programı şöyle:

Yarın:

13.00 Kasımpaşa-HangiKredi Ümraniyespor (Recep Tayyip Erdoğan)

13.00 MKE Ankaragücü-Tuzlaspor (Akdeniz Üniversitesi)

15.00 Demir Grup Sivasspor-Esenler Erokspor (Sivas 4 Eylül)

17.00 Fraport TAV Antalyaspor-Manisa FK (Corendon Airlines Park Antalya)

19.00 Medipol Başakşehir-Göztepe (Başakşehir Fatih Terim)

21.00 Fenerbahçe-İstanbulspor (Ülker)

21 Aralık Çarşamba:

13.00 Bitexen Giresunspor-Teco Karacabey Belediyespor (Çotanak Spor Kompleksi)

15.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Uşakspor (Esenler Erokspor)

17.00 Corendon Alanyaspor-Eyüpspor (Kırbıyık Holding)

19.00 Trabzonspor-Yılport Samsunspor (Şenol Güneş Spor Kompleksi)

21.00 Beşiktaş-Şanlıurfaspor (Vodafone Park)

22 Aralık Perşembe:

13.00 Yukatel Kayserispor-Gençlerbirliği (RHG Enertürk Enerji)

15.00 Arabam.com Konyaspor-Bodrumspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

17.00 Gaziantep FK-Dyorex Boluspor (Kalyon)

19.00 Adana Demirspor-Çaykur Rizespor (Yeni Adana)

21.00 Galatasaray-Ankara Keçiörengücü (Nef)

Etiketler : ziraat türkiye kupası futbol spor
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