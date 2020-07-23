West Ham United, Premier Lig'de kalmayı garantiledi
Kaynak: AA
West Ham United, Manchester United ile berabere kalarak ligde kalmayı garantiledi.
İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında West Ham United, Manchester United ile 1-1 berabere kalarak ligde kalmayı garantiledi.
UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesi veren Manchester United, Old Trafford Stadı'nda West Ham United'ı konuk etti.
Ligde kalma mücadelesi veren West Ham United, Michail Antonio'nun 45+2. dakikada penaltıdan attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı.
İkinci yarıya hızlı futbolla başlayan Manchester United 51. dakikada Mason Greenwood'un attığı golle eşitliği sağladı, maç 1-1 tamamlandı.
Manchester United bu skorla puanını 63'e yükselterek ligde 4. sırada yer aldı.
West Ham United, Manchester United deplasmanından aldığı 1 puanla son haftasına girilen Premier Lig'de kalmayı garantiledi.
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