VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Birleşmiş Milletler: Tüm canlar kıymetli
Bayramda 19 bin 83 sağlık personeli görev başında olacak
Vali Gül, bayram öncesi denetime çıktı
Bakan Şimşek'ten kara parayla mücadelede "kararlılık" vurgusu
Tarihi Mostar Köprüsü'nde Plevne Marşı
UEFA'dan Fenerbahçe ve Sivasspor'a ret
23 Haziran 2023 Cuma 20:44:00 - Güncelleme:23 Haziran 2023 Cuma 20:44:00

UEFA'dan Fenerbahçe ve Sivasspor'a ret

Kaynak: AA

ABONE OL

UEFA, Fenerbahçe ve Sivasspor'un Avrupa kupaları maçlarında yaşanan olaylar nedeniyle verilen cezalara yaptığı itirazı reddetti.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Kulübünün, 16 Mart'ta Sevilla ile oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında, sahaya madde atılması ve tribünlerdeki geçişlerin kapatılmasından dolayı aldığı 44 bin avro para ve bir sonraki Avrupa müsabakasında kısmen seyircisiz (5 bin koltuk) oynama cezasına yaptığı itiraz kabul edilmedi.

Aynı tarihte Fiorentina ile yapılan UEFA Avrupa Konferans Ligi maçında çıkan olaylar nedeniyle Sivasspor Kulübüne verilen Avrupa kupalarında bir maç seyircisiz oynama cezası ise biri ertelemeli olmak üzere 2 maç olarak güncellendi. Sivasspor'un ertelemeli cezası, 2 yıllık süre içinde aynı olumsuz durumlar tekrarlandığı takdirde uygulanacak.

Etiketler : UEFA cezaları Fenerbahçe Sivasspor
Festivallerde yarışacak

Festivallerde yarışacak
Yayın sonrası şoke ayrılık

Yayın sonrası şoke ayrılık
Köprüde bir can kurtardı

Köprüde bir can kurtardı
Orduevinde evlendi

Orduevinde evlendi
Bodrum'da İspanyol esintisi

Bodrum'da İspanyol esintisi
Marmaris aşkına

Marmaris aşkına
Gençlik sırrı iyimserlik

Gençlik sırrı iyimserlik
Şıklık yarışı

Şıklık yarışı
Krizi aşamadılar

Krizi aşamadılar

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX