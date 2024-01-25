VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Rekabet Kurulu'ndan beyaz et sektörüne soruşturma
Astana'da Suriye konulu Yüksek Düzeyli toplantı düzenlendi
Alman gazetesi Die Welt'ten çarpıcı analiz: "ABD kaybederken Türkiye kazanıyor"
ABD Irak'tan çekiliyor mu? Pentagon görüşmeleri duyurdu
Emeklilere yüzde 49,25 zam Meclis'te kabul edildi
UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi TRT'de
25 Ocak 2024 Perşembe 18:45:00 - Güncelleme:25 Ocak 2024 Perşembe 18:45:00

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi TRT'de

Kaynak: AA

ABONE OL

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT kanalları ve TRT dijital platformu tabii'de yayınlanacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT kanalları ve TRT dijital platformu tabii'de yayınlanacak.

Türk takımlarının Avrupa maçları şifresiz olarak TRT 1 ve TRT Spor'da olacak.

Etiketler : UEFA Şampiyonlar Ligi TRT yayını UEFA Konferans Ligi
Kahramanlarımız kalbimizde! Ünlüler şehit askerlerimize Allah'tan rahmet diledi

Kahramanlarımız kalbimizde! Ünlüler şehit askerlerimize Allah'tan rahmet diledi
Yeniden aşk yaşadığı iddiaları hakkında konuştu

Yeniden aşk yaşadığı iddiaları hakkında konuştu
Sakiler'den ‘Saygı Duruşu!'

Sakiler'den ‘Saygı Duruşu!'
Şilan Makal anne olduktan sonra değişen hayatıyla ilgili konuştu

Şilan Makal anne olduktan sonra değişen hayatıyla ilgili konuştu
"Postmodern bir Yeşilçam filmi"

"Postmodern bir Yeşilçam filmi"
Şehir hayatından köye dönüş

Şehir hayatından köye dönüş
Depremzede çocuklarla buluştu

Depremzede çocuklarla buluştu
Cem Yılmaz: Evin üzerinde drone uçuruyorlar

Cem Yılmaz: Evin üzerinde drone uçuruyorlar
Doğal güzeller

Doğal güzeller

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX