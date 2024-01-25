UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi TRT'de

25 Ocak 2024 Perşembe 18:45:00 - Güncelleme:25 Ocak 2024 Perşembe 18:45:00
UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi TRT'de
Kaynak: AA
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UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT kanalları ve TRT dijital platformu tabii'de yayınlanacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT kanalları ve TRT dijital platformu tabii'de yayınlanacak.
Türk takımlarının Avrupa maçları şifresiz olarak TRT 1 ve TRT Spor'da olacak.