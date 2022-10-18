UEFA, Royal Antwerp'e 10 bin avro "bayrak yakma" cezası verdi

UEFA, Royal Antwerp'e 10 bin avro "bayrak yakma" cezası verdi

UEFA'dan yapılan açıklamada, 25 Ağustos'ta oynanan ve Medipol Başakşehir'in 3-1 üstünlüğüyle sona eren karşılaşmaya ilişkin Türk temsilcisinin başvurusuyla açılan disiplin soruşturmasının sonuçlandığı belirtildi.

Yapılan eylemin saldırganlık içeren tahrik edici mesaj içermesi ve Royal Antwerp'in yeterli güvenlik önlemi almaması gerekçeleriyle, Belçika temsilcisine 10 bin avro para cezası verildi.