Trabzonspor'dan rekor istatistik! Seri 30 maça çıktı

Trabzonspor, ligde oynadığı maçlarda Akyazı Stadyumu'nu adeta rakiplerine dar etti.

Son dönemde yenilgi yüzü görmeyen bordo-mavililer, Sivasspor maçından önce sahasında oynadığı 29 maçı da kaybetmemişti. Yiğido karşısında alınan 3 puanın ardından bu seri 30 maça çıktı.

Trabzonspor, söz konusu periyotta tam 19 kez galip gelirken, 11 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.

Abdullah Avcı'nın öğrencileri, 30 maçlık seri yakalarken, bundaki en büyük desteklerden biri de şüphesiz taraflarlardan geldi.

Sivasspor karşılaşmasında bordo-mavili taraftarlar, her zaman olduğu gibi takımlarını yalnız bırakmadı. 21 binden fazla futbolsever, 90dakika boyunca oyunculara tam destek verip, 3 puanın mimarlarından biri oldu.