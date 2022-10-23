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23 Ekim 2022 Pazar 12:38:00 - Güncelleme:23 Ekim 2022 Pazar 12:38:00

Trabzonspor'dan rekor istatistik! Seri 30 maça çıktı

Kaynak: Fanatik

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Evinde oynadığı son 29 maçı kaybetmeyen Trabzonspor, Sivasspor galibiyetiyle serisini 30'a çıkarttı. Karadeniz temsilcisi, bu süreçte 19 galibiyet ve 11 beraberlik aldı.

Trabzonspor, ligde oynadığı maçlarda Akyazı Stadyumu'nu adeta rakiplerine dar etti.

Son dönemde yenilgi yüzü görmeyen bordo-mavililer, Sivasspor maçından önce sahasında oynadığı 29 maçı da kaybetmemişti. Yiğido karşısında alınan 3 puanın ardından bu seri 30 maça çıktı.

Trabzonspor, söz konusu periyotta tam 19 kez galip gelirken, 11 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.

Abdullah Avcı'nın öğrencileri, 30 maçlık seri yakalarken, bundaki en büyük desteklerden biri de şüphesiz taraflarlardan geldi.

Sivasspor karşılaşmasında bordo-mavili taraftarlar, her zaman olduğu gibi takımlarını yalnız bırakmadı. 21 binden fazla futbolsever, 90dakika boyunca oyunculara tam destek verip, 3 puanın mimarlarından biri oldu.

Etiketler : Trabzonspor Akyazı Stadyumu Sivasspor futbol
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