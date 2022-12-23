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23 Aralık 2022 Cuma 11:15:00 - Güncelleme:23 Aralık 2022 Cuma 11:15:00

Trabzonspor yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek

Kaynak: AA

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Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında yarın sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Ligde 23 puanla 7. sırada yer alan bordo-mavililer, 29 puanla lider durumda bulunan sarı-lacivertli takımı yenerek rakibi ile arasındaki puan farkını 3'e indirmek istiyor.

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Stefano Denswil, Serkan Asan, Dorukhan Toköz, bu maçta forma giyemeyecek. Sakatlığı düzelen Bruno Peres ise lisansı olmadığı için takımda yer alamayacak.

Etiketler : trabzon fenerbahçe süper lig
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