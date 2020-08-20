Trabzonspor Andusic'in sözleşmesini feshetti

20 Ağustos 2020 Perşembe 13:08:00 - Güncelleme:20 Ağustos 2020 Perşembe 13:08:00
Trabzonspor Nemanja Andusic'in sözleşmesini feshetti
Kaynak: AA
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Trabzonspor Kulübü, geçen sezon renklerine bağladığı Bosna Hersekli futbolcu Nemanja Andusic'in sözleşmesini karşılıklı olarak feshettiğini duyurdu.
Trabzonspor Kulübü, Bosna Hersekli futbolcu Nemanja Andusic ile yollarını ayırdığını borsaya bildirdi.
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Profesyonel futbolcumuz Nemanja Andusic ile şirketimiz arasındaki 3 Temmuz 2019 başlangıç ve 31 Mayıs 2022 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya 50 bin avro fesih tazminatı ödenecektir."