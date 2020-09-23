Trabzonspor Diabate ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak

23 Eylül 2020 Çarşamba 16:03:00 - Güncelleme:23 Eylül 2020 Çarşamba 16:19:00
Trabzonspor, Fousseni Diabate'yi kadrosuna kattı
Kaynak: DHA
ABONE OL
Trabzonspor, Premier Lig ekibi Leicester City'den Fousseni Diabate'yi kadrosuna kattı. Malili hücum oyuncusu bordo mavili ekip ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.
Karadeniz temsilcisi bir dönem Sivasspor'da da kiralık olarak forma giyen ve oynadığı futbolla göz dolduran Diabate'nin transferini tamamladı. 24 yaşındaki hücum oyuncusunun bu hafta içi Trabzon'a gelmesi bekleniyor.
İbrahim Tatlıses'ten Dilan Çıtak Tatlıses'in sözlerine yanıt: O zaman herkes eteğindeki taşları döksün