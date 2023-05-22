VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Bu seçim Türkiye'nin istikametinin devam edip etmeyeceği noktasında düğümleniyor"
Başkan Erdoğan'dan depremzede öğrencilere burs müjdesi
Trabzonspor farklı kazandı
WhatsApp'a mesaj düzenleme özelliği geldi
ABD Dışişleri Bakanlığı Türkevi'ne yönelik saldırıyı kınadı
Yunanistan'da dünkü seçimin galibi Miçotakis, hükümet kurma görevini iade etti
22 Mayıs 2023 Pazartesi 22:50:00 - Güncelleme:22 Mayıs 2023 Pazartesi 22:50:00

Trabzonspor farklı kazandı

Kaynak: AA

ABONE OL

Spor Toto Süper Lig'de 35. haftanın son maçında Trabzonspor, VavaCars Fatih Karagümrük'ü 4-1 yendi.

İlk yarı

8. dakikada ilk etkili atakta Trabzonspor golü buldu. Arif Boşluk'un soldan ortasında altıpas içinde boşta kalan topu önünde bulan Bartra, dokunarak meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0.

14. dakikada konuk takım da ilk etkili atağında eşitliği sağladı. Lobjanidze'nin ceza alanı sol tarafından yerden pasında, Hüseyin Türkmen'in müdahale etmeye çalıştığı topu Diagne, altıpas içinde filelere yolladı: 1-1.

20. dakikada bordo-mavili ekip yeniden öne geçti. Gomez'in sağdan pasında Trezeguet'nin şutunda, kaleci Batuhan Şen'in müdahale ettiği top filelere gitti: 2-1.

29. dakikada Arif Boşluk'un ara pasında açıyı iyi daraltan kaleci Batuhan Şen, Gomez'in ayaklarından topu kaparak büyük bir tehlikeyi önledi.

35. dakikada Trabzonspor farkı 2'ye çıkardı. Sol çaprazdan ceza alanına hareketlenen Trezeguet'nin şık vuruşunda, kaleci Batuhan Şen'in uzanamadığı top sol üst köşeden filelerle buluştu: 3-1.

Bordo-mavili takım, karşılaşmanın ilk yarısını 3-1 önde tamamladı.

İkinci yarı

51. dakikada Trabzonspor, dördüncü golünü buldu. Larsen'in sağdan ortasında Abdülkadir Ömür, topu Trezeguet'ye aktardı. Bu futbolcu da ceza yayının sol tarafından meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 4-1.

57. dakikada Larsen'in sağdan ortasında arka direkte Abdülkadir Ömür'ün kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu. Ancak Video Yardımcı Hakem uygulamasıyla bu futbolcunun ofsayt olduğu gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.

72. dakikada savunmanın arkasına sarkan Trezeguet, kaleci Batuhan Şen ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun şutunda, Batuhan tehlikeyi önledi.

90+2. dakikada Serkan Asan'ın pasında ceza alanı içinden Bakasetas'ın şutunda, kaleci Batuhan Şen yatarak topun sahibi oldu.

90+3. dakikada Rodrigues'in soldan ortasında ceza alanı içindeki Diagne'nin şutunda, kaleci Uğurcan Çakır tehlikeyi önledi.

Trabzonspor, karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı.

Etiketler : süper lig trabzonspor fatih karagümrük
Londra'ya Uğur getirdi

Londra'ya Uğur getirdi
6 yıl sonra setlere dönüyor

6 yıl sonra setlere dönüyor
Demet Özdemir negatifliği sevmiyormuş

Demet Özdemir negatifliği sevmiyormuş
‘Kızım da Avrupa Güzeli olsun'

‘Kızım da Avrupa Güzeli olsun'
Romantik kutlama

Romantik kutlama
Babamın boşluğunu Tatlıses'le doldurdum

Babamın boşluğunu Tatlıses'le doldurdum
"Evde benim sözüm geçer"

"Evde benim sözüm geçer"
Çocuk aşkı taçlandırır

Çocuk aşkı taçlandırır
Nuri Sesigüzel hayatını kaybetti

Nuri Sesigüzel hayatını kaybetti

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX