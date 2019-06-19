Trabzonspor, Atakan Gündüz ve Salih Kavrazlı ile anlaştığını KAP'a bildirdi
Trabzonspor, Atakan Gündüz ve Salih Kavrazlı ile üçer yıllık anlaşma sağlandığını KAP'a bildirdi.
Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
“Kulübümüz, futbolcular Atakan Gündüz ve Salih Kavrazlı ile üçer yıllık anlaşma sağlamıştır.”
İki futbolcuyla ilgili KAP’a yapılan açıklamalar ise şöyle:
ATAKAN GÜNDÜZ
Futbolcu Atakan Gündüz ile 3 yıllık anlaşma sağlanmıştır.
Anlaşmaya göre oyuncuya;
2019-20 futbol sezonu için 120.000.-TL garanti ücret,
2020-21 futbol sezonu için 110.000.-TL garanti ücret,
2021-22 futbol sezonu için 110.000.-TL garanti ücret ödenecektir.
Ayrıca, Profesyonel A Takımımızın resmi maçlarında en az 15 dakika oynaması şartıyla 5.000.-TL maç başı ücreti ödenecektir.
Transfer kapsamında Yetiştirme Tazminat bedeli de ayrıca ödenecektir.
SALİH KAVRAZLI
Futbolcu Salih Kavrazlı ile 3 yıllık anlaşma sağlanmıştır.
Anlaşmaya göre oyuncuya;
2019-20 futbol sezonu için 120.000.-TL garanti ücret,
2020-21 futbol sezonu için 110.000.-TL garanti ücret,
2021-22 futbol sezonu için 110.000.-TL garanti ücret ödenecektir.
Ayrıca, Profesyonel A Takımımızın resmi maçlarında en az 15 dakika oynaması şartıyla 5.000.-TL maç başı ücreti ödenecektir.
Transfer kapsamında Yetiştirme Tazminat bedeli de ayrıca ödenecektir.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT