Trabzonspor, Atakan Gündüz ve Salih Kavrazlı ile anlaştığını KAP'a bildirdi

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

“Kulübümüz, futbolcular Atakan Gündüz ve Salih Kavrazlı ile üçer yıllık anlaşma sağlamıştır.”

İki futbolcuyla ilgili KAP’a yapılan açıklamalar ise şöyle:

ATAKAN GÜNDÜZ

Futbolcu Atakan Gündüz ile 3 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre oyuncuya;

2019-20 futbol sezonu için 120.000.-TL garanti ücret,

2020-21 futbol sezonu için 110.000.-TL garanti ücret,

2021-22 futbol sezonu için 110.000.-TL garanti ücret ödenecektir.

Ayrıca, Profesyonel A Takımımızın resmi maçlarında en az 15 dakika oynaması şartıyla 5.000.-TL maç başı ücreti ödenecektir.

Transfer kapsamında Yetiştirme Tazminat bedeli de ayrıca ödenecektir.

SALİH KAVRAZLI

Futbolcu Salih Kavrazlı ile 3 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre oyuncuya;

2019-20 futbol sezonu için 120.000.-TL garanti ücret,

2020-21 futbol sezonu için 110.000.-TL garanti ücret,

2021-22 futbol sezonu için 110.000.-TL garanti ücret ödenecektir.

Ayrıca, Profesyonel A Takımımızın resmi maçlarında en az 15 dakika oynaması şartıyla 5.000.-TL maç başı ücreti ödenecektir.

Transfer kapsamında Yetiştirme Tazminat bedeli de ayrıca ödenecektir.