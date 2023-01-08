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08 Ocak 2023 Pazar 11:30:00 - Güncelleme:08 Ocak 2023 Pazar 11:30:00

Trabzonspor, Alanyaspor'a konuk olacak

Kaynak: AA

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Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında yarın deplasmanda Corendon Alanyaspor'la karşılaşacak.

Kırbıyık Holding Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Mustafa Kürşad Filiz yönetecek.

Ligde geçen hafta Bitexen Giresunspor karşısında 3-0 galip gelerek moral bulan bordo-mavililer, Corendon Alanyaspor'u da mağlup ederek çıkışını sürdürmek istiyor.

En son 8. haftada Yukatel Kayserispor karşısında 2-1 galip geldikten sonra son 3 dış saha maçında 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak 3 puan elde edemeyen Karadeniz ekibi, dış sahada 100 gün sonra kazanmayı hedefliyor.

Bordo-mavililerde Edin Visca, Dorukhan Toköz, Hüseyin Türkmen ve Serkan Asan'ın sakatlıkları bulunuyor. Maxi Gomez ise kart cezası nedeniyle takımda yer alamayacak.

TRABZONSPOR İLE AYTEMİZ ALANYASPOR 13. RANDEVUDA

Trabzonspor ile Corendon Alanyaspor, yarın Alanya'da yapacakları maçla ligde 13. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında bugüne kadar oynanan 12 maçta Corendon Alanyaspor'un bordo-mavili takım karşısında üstünlüğü bulunuyor. Akdeniz temsilcisi 5 karşılaşmayı kazanırken, Trabzonspor ise rakibini 3 kez mağlup etti. Taraflar, 4 müsabakada sahadan beraberlikle ayrıldı.

Söz konusu maçlarda Corendon Alanyaspor 18 gol atarken, bordo-mavililer ise 15 gol kaydetti.

Alanya'da oynanan 6 karşılaşmada Trabzonspor 2 galibiyet aldı. Akdeniz temsilcisi de 2 kez galip gelirken 2 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Etiketler : trabzonspor alanyaspor maç
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