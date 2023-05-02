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Suudi Arabistan'a giden Messi, 2 hafta kadro dışı bırakıldı
02 Mayıs 2023 Salı 23:08:00 - Güncelleme:02 Mayıs 2023 Salı 23:08:00

Suudi Arabistan'a giden Messi, 2 hafta kadro dışı bırakıldı

Kaynak: AA

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Paris Saint-Germain (PSG), kulüpten izin almadan Suudi Arabistan'a gittiği gerekçesiyle Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi'yi 2 hafta kadro dışı bıraktı.

Fransa basınında yer alan haberlere göre, kulüpten izinsiz olarak antrenmana katılmayan ve Suudi Arabistan'a giden Messi, 2 hafta süreyle kadro dışı bırakıldı. Bu sürede antrenman ve maçlara çıkamayacak yıldız futbolcuya maaş kesintisi uygulanacak.

Geçen yıl yaptığı anlaşmayla Suudi Arabistan'ın turizm elçisi olan Messi'nin sezon sonu sözleşmesinin bitmesinin ardından PSG'den ayrılabileceği öne sürüldü.

Ligde 7 Mayıs'taki Troyes ve 13 Mayıs'taki Ajaccio maçlarında görev yapamayacak Messi'nin, 21 Mayıs'ta oynanacak Auxerre karşılaşmasında takıma dönmesi bekleniyor.

Arjantin Milli Takımı ile 2022 FIFA Dünya Kupası'nda mutlu sona ulaşan Messi, bu sezon PSG formasıyla 37 maça çıktı ve 20 gol, 19 asistlik performans sergiledi.

Etiketler : fransa paris psg kulüp
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