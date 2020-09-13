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13 Eylül 2020 Pazar 11:02:00 - Güncelleme:13 Eylül 2020 Pazar 11:02:00

Süper Lig'te Göztepe'den 5 gollü galibiyet

Kaynak: AA

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2020-2021 sezonunun ilk haftasında sahasında Denizlispor'u konuk eden Göztepe, rakibini 5-1'lik skorla geçti.

Süper Lig'de 2020-2021 sezonu ilk maçında Yukatel Denizlispor'u 5-1 mağlup eden Göztepe, rakibi karşısında Süper Lig'deki 9. maçında ilk galibiyetine ulaştı.

Gürsel Aksel Stadı'ndaki müsabakanın ilk yarısını penaltından Alpaslan Öztürk, Atınç Nukan ve Halil Akbunar'ın golleriyle 3-0 önde tamamlayan Göztepe, ikinci yarıda Marcio Mossoro ile farkı 4'e çıkardı. Sarı-kırmızılı ekip Oğuz Yılmaz'ın golüne engel olamasa da Zlatko Tripic'le bir gol daha buldu ve müsabakadan 5-1 galip ayrıldı.

Göztepe, 1975-1976 sezonunu ilk hafta maçında MKE Ankaragücü'nü de 5-1'lik skorla mağlup etmişti.

İlk haftayı 3 puanla kapatan sarı-kırmızılı takım, maç fazlası ve averajla birinci sırada yer aldı.

DENİZLİSPOR'U İLK KEZ YENDİ

Süper Lig'de Yukatel Denizlispor'la oynadığı 8 maçta galibiyeti bulunmayan sarı-kırmızılı ekip, rakibi karşısında ilk galibiyetini 5-1'lik skorla aldı.

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