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Süper Lig'de 2. hafta tamamlandı! İşte son durum
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21 Ağustos 2023 Pazartesi 23:45:00 - Güncelleme:21 Ağustos 2023 Pazartesi 23:45:00

Süper Lig'de 2. hafta tamamlandı! İşte son durum

Kaynak: AA

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Trendyol Süper Lig'de 2. hafta, oynanan 2 maçla tamamlandı.

Fenerbahçe, deplasmanda Yılport Samsunspor'u 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla 2'de 2 yapan sarı-lacivertli takım, puanını 6'ya çıkardı ve liderliğe yükseldi.

İstanbul'da oynanan diğer müsabakada ise MKE Ankaragücü ile Adana Demirspor 1-1 berabere kaldı.

Süper Lig'in 2. haftasında ikisi golsüz olmak üzere 6 karşılaşma berabere tamamlandı. Bir maçı ev sahibi takım kazanırken, 3 mücadeleden ise konuk ekipler galip ayrıldı.

SONUÇLAR

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

İstanbulspor-Mondihome Kayserispor: 1-1

Bitexen Antalyaspor-TÜMOSAN Konyaspor: 1-1

Çaykur Rizespor-Corendon Alanyaspor: 0-0

Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa: 0-0

Galatasaray-Trabzonspor: 2-0

RAMS Başakşehir-VavaCars Fatih Karagümrük: 0-2

Beşiktaş-Pendikspor: 1-1

Gaziantep FK-EMS Yapı Sivasspor: 1-3

Yılport Samsunspor-Fenerbahçe: 0-2

MKE Ankaragücü-Yukatel Adana Demirspor: 1-1

PUAN DURUMU

Ligin 2. haftasında yapılan karşılaşmaların ardından oluşan puan durumu şöyle:


OGBMAYAVP
1.FENERBAHÇE22004136
2.ATAKAŞ HATAYSPOR21105144
3.EMS YAPI SİVASSPOR21104224
4.CORENDON ALANYASPOR21102024
5.GALATASARAY21102024
6.KASIMPAŞA21103214
7.YUKATEL ADANA DEMİRSPOR21103214
8.BEŞİKTAŞ21102114
9.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK21012113
10.TRABZONSPOR210112-13
11.İSTANBULSPOR20202202
12.TÜMOSAN KONYASPOR20202202
13.MONDİHOME KAYSERİSPOR20201102
14.MKE ANKARAGÜCÜ201134-11
15.BITEXEN ANTALYASPOR201112-11
16.ÇAYKUR RİZESPOR201112-11
17.YILPORT SAMSUNSPOR201113-21
18.PENDİKSPOR201126-41
19.GAZİANTEP FK200225-30
20.RAMS BAŞAKŞEHİR200204-40

3. HAFTA

Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:

25 Ağustos Cuma:

21.00 TÜMOSAN Konyaspor-Gaziantep FK (Konya Büyükşehir Belediye)

26 Ağustos Cumartesi:

19.15 Kasımpaşa-Pendikspor (Recep Tayyip Erdoğan)

19.15 Trabzonspor-Çaykur Rizespor (Papara Park)

21.45 EMS Yapı Sivasspor-Bitexen Antalyaspor (Sivas 4 Eylül)

21.45 İstanbulspor-Galatasaray (Atatürk Olimpiyat)

27 Ağustos Pazar:

19.15 Mondihome Kayserispor-Yılport Samsunspor (RHG EnerTürk Enerji)

19.15 VavaCars Fatih Karagümrük-MKE Ankaragücü (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

21.45 Corendon Alanyaspor-Atakaş Hatayspor (Kırbıyık Holding)

21.45 Fenerbahçe-RAMS Başakşehir (Ülker)

28 Ağustos Pazartesi:

21.00 Yukatel Adana Demirspor-Beşiktaş (Yeni Adana)

Etiketler : Süper Lig Puan durumu sonuçlar futbol
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