Spor Toto Süper Lig'de 35. hafta yarın başlayacak
Kaynak: AA
Spor Toto Süper Lig'de 35. hafta yarın oynanacak 3 karşılaşmayla başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde 35. haftanın programı şöyle:
Yarın:
16.00 Kasımpaşa-İstanbulspor (Recep Tayyip Erdoğan)
19.00 Yukatel Kayserispor-Corendon Alanyaspor (RHG Enertürk Enerji)
19.00 Galatasaray-Demir Grup Sivasspor (Nef)
21 Mayıs Pazar:
16.00 HangiKredi Ümraniyespor-MKE Ankaragücü (Ümraniye Şehir)
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Medipol Başakşehir (Corendon Airlines Park)
19.00 Adana Demirspor-Beşiktaş (Yeni Adana)
22 Mayıs Pazartesi:
20.00 Trabzonspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Şenol Güneş)
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