VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Çukurova'da hasadın yaygınlaşmasıyla soğanın fiyatı düşüyor
İç Anadolu Bölgesi için gök gürültülü sağanak uyarısı
Malatya'da deprem
Hiroşima'daki G7 Liderler Zirvesi'ne katılabilir
19 Mayıs tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor
MSB'den 19 Mayıs paylaşımı
19 Mayıs 2023 Cuma 12:00:00 - Güncelleme:19 Mayıs 2023 Cuma 12:00:00

Spor Toto Süper Lig'de 35. hafta yarın başlayacak

Kaynak: AA

ABONE OL

Spor Toto Süper Lig'de 35. hafta yarın oynanacak 3 karşılaşmayla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde 35. haftanın programı şöyle:

Yarın:

16.00 Kasımpaşa-İstanbulspor (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Yukatel Kayserispor-Corendon Alanyaspor (RHG Enertürk Enerji)

19.00 Galatasaray-Demir Grup Sivasspor (Nef)

21 Mayıs Pazar:

16.00 HangiKredi Ümraniyespor-MKE Ankaragücü (Ümraniye Şehir)

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Medipol Başakşehir (Corendon Airlines Park)

19.00 Adana Demirspor-Beşiktaş (Yeni Adana)

22 Mayıs Pazartesi:

20.00 Trabzonspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Şenol Güneş)

Etiketler : türkiye futbol federasyonu süper lig spor
Festival çıkarması

Festival çıkarması
Peşini bırakmayacağım

Peşini bırakmayacağım
Herkes şarkı söylememeli!

Herkes şarkı söylememeli!
Afra ile birlikte tatil yok

Afra ile birlikte tatil yok
En popüler Demet Özdemir oldu

En popüler Demet Özdemir oldu
Komşudan Linet'e ortak proje teklifi

Komşudan Linet'e ortak proje teklifi
"Türk kadınları çok güçlüdür"

"Türk kadınları çok güçlüdür"
Annelerini unutmadılar

Annelerini unutmadılar
İlk kez oy kullandı

İlk kez oy kullandı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX