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13 Nisan 2023 Perşembe 11:30:00 - Güncelleme:13 Nisan 2023 Perşembe 11:30:00

Spor Toto Süper Lig'de 29. hafta heyecanı yarın başlıyor

Kaynak: AA

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Spor Toto Süper Lig'de 29. hafta heyecanı, yarın oynanacak Fraport TAV Antalyaspor-Corendon Alanyaspor ve Galatasaray-Yukatel Kayserispor maçlarıyla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligin 29. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:

Yarın:

20.30 Fraport TAV Antalyaspor-Corendon Alanyaspor (Corendon Airlines Park Antalya)

20.30 Galatasaray-Yukatel Kayserispor (Nef)

15 Nisan Cumartesi:

16.00 İstanbulspor-Medipol Başakşehir (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.00 Adana Demirspor-Kasımpaşa (Yeni Adana)

20.30 Fenerbahçe-MKE Ankaragücü (Ülker)

16 Nisan Pazar:

16.00 Bitexen Giresunspor-Demir Grup Sivasspor (Çotanak Spor Kompleksi)

20.30 Trabzonspor-Beşiktaş (Şenol Güneş Spor Komleksi)

NOT: HangiKredi Ümraniyespor haftayı bay geçecek. Arabam.com Konyaspor ile VavaCars Fatih Karagümrük, Hatayspor ve Gaziantep FK'nin ligden çekilmesi gerekçesiyle 29. haftada 3-0 hükmen galip ilan edilecek.

Etiketler : türkiye futbol federasyonu antalyaspor galatasaray kayserispor süper lig

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