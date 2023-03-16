VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
YSK Başkanı Yener: 15 ülkede daha sandık kurulacak
Başkan Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile görüştü
Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi... Olağanüstü gündemle toplandı
AK Parti'nin adayı Erdoğan
İlk Evim Projesi kapsamında İstanbul'da 50 bin konut için bugün kura çekimi yapılacak
Başkan Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ile bir araya geldi
81 ile yayılan araç şarj istasyonlarının sayısı artacak
Macron'un emeklilik reformu kabul edilmezse Ulusal Meclisi feshedeceği iddiası
Deprem bölgesi için ramazana özel hazırlık
Seçim döneminde propaganda yapılmasına ilişkin usul ve esasları belirlendi
Yıllık gelir beyanı ve Varlık Barışı başvuruları için son 15 gün
Depremden etkilenen İskenderun'da esnafı ziyaret etti
Özel sektörün yurt dışı kredi borcu azaldı
Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta heyecanı yarın başlıyor
New York Türkevi'nde Yeni Zelanda'daki cami saldırısı ve İslamofobi konuşuldu
IKBY: Düşen helikopterde terör örgütü PKK mensupları da vardı
İslamofobi ile Mücadele Uluslararası Günü'nde inanç özgürlüğünü vurguladı
TSK'ya ait uçaklardan sel bölgesine malzeme sevkiyatı
ABD, Kuzey Kore'nin füze fırlatmasını "şiddetle" kınadı
THY'nin yarın planlanan Stuttgart seferleri grev nedeniyle yapılamayacak
Kahramanmaraş'ta acil yıkılması gereken binalarda çalışma sürüyor
Borsa güne yükselişle başladı
Kuzey Kore deneme amaçlı uzun menzilli balistik füze fırlattı
"5 bin personel alımı yapacağız"
16 Mart 2023 Perşembe 11:45:00 - Güncelleme:16 Mart 2023 Perşembe 11:45:00

Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta heyecanı yarın başlıyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta mücadelesi, yarın oynanacak Arabam.com Konyaspor-Galatasaray maçıyla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligin 26. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:

Yarın:

20.00 Arabam.com Konyaspor-Galatasaray (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

18 Mart Cumartesi:

13.30 Kasımpaşa-HangiKredi Ümraniyespor (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Adana Demirspor-Fraport TAV Antalyaspor (Yeni Adana)

19.00 Beşiktaş-İstanbulspor (Vodafone Park)

19 Mart Pazar:

16.00 Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü (Sivas 4 Eylül)

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Medipol Başakşehir (Atatürk Olimpiyat)

19.00 Corendon Alanyaspor-Fenerbahçe (Kırbıyık Holding)

NOT: Bitexen Giresunspor haftayı bay geçecek. Trabzonspor ile Kayserispor ise Hatayspor ve Gaziantep FK'nin ligden çekilmesi gerekçesiyle 26. haftada hükmen galip ilan edilecek.

Etiketler : süper lig konyaspor galatasaray

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX