Spor Toto Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri belli oldu
Kaynak: AA
Spor Toto Süper Lig'in 12. hafta maçlarında görev yapacak hakemler belirlendi.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre ligde 12. haftanın hakemleri şunlar:
28 Ekim Cuma:
20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Galatasaray: Bahattin Şimşek
29 Ekim Cumartesi:
14.30 Arabam.com Konyaspor-Kasımpaşa: Atilla Karaoğlan
20.00 Corendon Alanyaspor-Gaziantep FK: Arda Kardeşler
30 Ekim Pazar:
14.30 MKE Ankaragücü-Atakaş Hatayspor: Yaşar Kemal Uğurlu
17.00 Yukatel Kayserispor-Adana Demirspor: Volkan Bayarslan
17.00 Beşiktaş-HangiKredi Ümraniyespor: Tugay Kaan Numanoğlu
20.00 İstanbulspor-Fenerbahçe: Mustafa Kürşad Filiz
31 Ekim Pazartesi:
20.00 Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor: Mete Kalkavan
20.00 Medipol Başakşehir-Bitexen Giresunspor: Mert Güzenge
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