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15 Aralık 2022 Perşembe 11:15:00 - Güncelleme:15 Aralık 2022 Perşembe 11:15:00

Spor Toto 1. Lig'de 18. hafta heyecanı başlıyor

Kaynak: AA

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Spor Toto 1. Lig'in 18. haftası, yarın yapılacak tek maçla başlayacak.

Haftanın açılışında Çaykur Rizespor, saat 20.00'de başlayacak maçta İzmir ekibi Göztepe'yi konuk edecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de 18. haftanın programı şöyle:

Yarın:

20.00 Çaykur Rizespor-Göztepe (Çaykur Didi)

17 Aralık Cumartesi:

13.30 Bodrumspor-Yılport Samsunspor (Bodrum İlçe)

13.30 Manisa FK-Tuzlaspor (Mümin Özkasap)

16.00 Sakaryaspor-Gençlerbirliği (Yeni Sakarya Atatürk)

16.00 Yeni Malatyaspor-Ankara Keçiörengücü (Yeni Malatya)

19.00 Eyüpspor-Dyorex Boluspor (Eyüp)

18 Aralık Pazar:

13.30 Beyçimento Bandırmaspor-Pendikspor (Bandırma 17 Eylül)

13.30 Erzurumspor FK-Altınordu (Erzurum Kazım Karabekir)

19 Aralık Pazartesi:

20.00 Adanaspor-Altaş Denizlispor (Yeni Adana)

Etiketler : süper toto maç futbol
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