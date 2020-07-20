  • BIST
    118786
  • Dolar
    6,8584
  • Euro
    7,8354
  • Altın
    399,1010
İstanbul
20 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başakşehir şampiyon oldu, Mehmet Topal tarihe geçti
Netflix Türkiye'den çekiliyor mu?
Spor camiasından Medipol Başakşehir'e tebrik
Şampiyonluk kutlaması
Okan Buruk'un tarihi başarısı
Erdoğan'dan Başakşehir'e şampiyonluk tebriği
CHP'li Tunç Soyer belediye binasını LGBT renklerine boyattı, AK Parti'den sert tepki geldi: Sessiz k ...
Fenerbahçe derbisinin galibi Beşiktaş... İşte maç özeti ve golleri
Süper Lig'de şampiyon Başakşehir oldu, lige veda eden ilk takım ise Ankaragücü
İstanbul'a dönen tatilciler trafik yoğunluğuna neden oldu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan taraftarlara Kovid-19 uyarısı
Çok acı olay! Eşinin gözü önünde can verdi
Kütahya'da jandarma karakoluna saldıran şüpheli, tutuklandı
Üvey kardeşler dehşet saçtı! Anne hayatını kaybetti
İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama: 1 terörist etkisiz hale getirildi
Yunan tarihçi Ahrweiler Türkiye'nin Ayasofya kararını böyle yorumladı: Bizans'ın ikinci çöküşü
Osmanlıspor TFF 2. Lig'e düştü
Ayasofya'daki mozaiklerle ilgili Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan flaş açıklama
İzmir'de korkutan manzara! İki yunus balığı sahile vurdu
Türkiye'nin en turistik ilçesinde büyük rezalet! Deniz çöplüğe döndü CHP'li belediye seyirci kaldı
Mide küçültme ameliyatı ölüm getirdi!
Bakan Koca Koronavirüs Türkiye 19 Temmuz tablosunu paylaştı
Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin ilk 11'leri belli oldu
Burdur Valisi Arslantaş: Salda Gölü'müzün suyu içilebilir
20 Temmuz 2020 Pazartesi 00:17:00 - Güncelleme:20 Temmuz 2020 Pazartesi 00:17:00

Spor camiasından Medipol Başakşehir'e tebrik

ABONE OL

Spor camiası, Süper Lig'de bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Medipol Başakşehir'i tebrik etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Medipol Başakşehir için tebrik mesajı yayımladı.

TFF'nin internet sitesinde yer alan mesajda, "2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nda bitime bir hafta kala şampiyon olan Medipol Başakşehir Futbol Kulübünü kutlarız. Başarılarından ötürü yönetim, teknik heyet ve futbolcuları tebrik eder, Medipol Başakşehir'e önümüzdeki sezon ülkemizi temsil edeceği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde başarılar dileriz." denildi.

GAZİANTEP FK’DEN MEDİPOL BAŞAKŞEHİR’E TEBRİK

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'de bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Medipol Başakşehir için tebrik mesajı yayımladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta Sezonu’nda şampiyon olmayı başaran Medipol Başakşehir’i tebrik ederiz.” ifadeleri kullanıldı.

BEŞİKTAŞ, MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'İ KUTLADI

Beşiktaş Kulübü, Süper Lig'de bitime bir hafta kala şampiyonluğa ulaşan Medipol Başakşehir'i tebrik etti.

Siyah-beyazlı kulübün Twitter hesabından paylaşılan mesajda, "Süper Lig 2019-2020 sezonu şampiyonu Başakşehir Futbol Kulübünü tebrik ederiz." ifadesine yer verildi.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER