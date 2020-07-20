Spor camiasından Medipol Başakşehir'e tebrik
Spor camiası, Süper Lig'de bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Medipol Başakşehir'i tebrik etti.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Medipol Başakşehir için tebrik mesajı yayımladı.
TFF'nin internet sitesinde yer alan mesajda, "2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nda bitime bir hafta kala şampiyon olan Medipol Başakşehir Futbol Kulübünü kutlarız. Başarılarından ötürü yönetim, teknik heyet ve futbolcuları tebrik eder, Medipol Başakşehir'e önümüzdeki sezon ülkemizi temsil edeceği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde başarılar dileriz." denildi.
GAZİANTEP FK’DEN MEDİPOL BAŞAKŞEHİR’E TEBRİK
Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'de bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Medipol Başakşehir için tebrik mesajı yayımladı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta Sezonu’nda şampiyon olmayı başaran Medipol Başakşehir’i tebrik ederiz.” ifadeleri kullanıldı.
BEŞİKTAŞ, MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'İ KUTLADI
Beşiktaş Kulübü, Süper Lig'de bitime bir hafta kala şampiyonluğa ulaşan Medipol Başakşehir'i tebrik etti.
Siyah-beyazlı kulübün Twitter hesabından paylaşılan mesajda, "Süper Lig 2019-2020 sezonu şampiyonu Başakşehir Futbol Kulübünü tebrik ederiz." ifadesine yer verildi.
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