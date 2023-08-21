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21 Ağustos 2023 Pazartesi 21:31:00 - Güncelleme:21 Ağustos 2023 Pazartesi 21:31:00

Sakatlık yaşayan Arda Güler'den iyi haber!

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Fenerbahçe'den Real Madrid'e rekor bedelle transfer olan Arda Güler'den, kulübün ABD kampında dizinden yaşadığı sakatlığın ardından iyi haber geldi. Kulüp doktorları, geçirdiği operasyonun ardından beklenenden hızlı şekilde sağlığına kavuşan milli yıldız için, “Boğa gibi” ifadesini kullandı.

Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler, geçirdiği sakatlık sonrası ameliyat olmuştu. Kulüp doktorlarından müjdeli haber geldi.

İspanyol basınında yer alan habere göre; yaklaşık 1.5 ay sahalardan uzak kalacağı ifade edilen 18 yaşındaki yetenekli futbolcunun, beklenenden daha kısa sürede iyileşme gösterdiği ve takımla çalışmalara başlayacağı belirtildi.

DOKTORLARINDAN AÇIKLAMA

Haberde; Türk yıldızın bu kadar çabuk iyileşmesinin beklenmedik bir gelişme olduğu ve teknik direktör Ancelotti'nun bu durumdan mutlu olduğu vurgulandı.

Ayrıca haberde kulüp doktorlarının, Arda Güler hakkındaki "Çok çabuk iyileşiyor. Boğa gibi..." ifadelerine de yer verildi.

Etiketler : arda güler real madrid sakatlık
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