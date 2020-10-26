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26 Ekim 2020 Pazartesi 09:59:00 - Güncelleme:26 Ekim 2020 Pazartesi 09:59:00

Ronaldinho'dan kötü haber geldi!

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Eski yıldız futbolcu Ronaldinho yaptığı açıklamada koronavirüse yakalandığını açıkladı.

Brezilyalı efsane yıldız oyuncu Ronaldinho koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Yakın bir süre önce tutuklu olduğu Paraguay'dan ülkesine dönen Ronaldinho, sosyal medya aracılığıyla bir video paylaşarak koronavirüs testi yaptırdığını ve pozitif çıktığını duyurdu.

40 yaşındaki eski yıldız isim karantinada olduğunu da sözlerine ekledi.

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