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05 Temmuz 2022 Salı 11:35:00 - Güncelleme:05 Temmuz 2022 Salı 11:35:00

Roma, milli futbolcu Zeki Çelik'i transfer etti

Kaynak: AA

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İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma, milli futbolcu Zeki Çelik'i kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılı kulüp, 25 yaşındaki sağ bekin transferini, her zaman olduğu gibi kayıp çocukların bulunmasına yönelik sosyal yardım kampanyası çerçevesinde Twitter'daki resmi hesabından duyurdu.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada ise Zeki Çelik'in kendisini 4 yıllığına Roma'ya bağlayan sözleşmeye imza attığı aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen milli futbolcu, "Benim için böylesine önemli bir kulüpte oynamak onurdur. Büyük hedeflerim var ve takımın başarısına katkı sağlamak istiyorum. Kendimi hazır hissediyorum, odaklanmış durumdayım. Asla vazgeçmeyeceğim ve beni sahada her zaman mücadele ederken göreceksiniz." ifadelerini kullandı.

Çelik'in 19 numaralı formayı giyeceği belirtildi.

Kariyerinde daha önce Bursaspor, Karacabeyspor, İstanbulspor formaları giyen Çelik, son olarak 2018'den bu yana Fransa'nın LOSC Lille takımında top koşturuyordu.

Milli futbolcu, Lille formasıyla bir Fransa Ligue 1 şampiyonluğu ve bir de Fransa Süper Kupası kazanma başarısı göstermişti.

Bu arada, Roma Kulübü, Zeki Çelik'in Lille'den transfer bedeline ilişkin bir açıklama yapmazken, İtalyan spor basınında çıkan haberlerde, Fransız ekibine 7 milyon avro bonservis ödendiği öne sürüldü.

Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun milli oyuncuyu kadrosunda görmek istediği daha önce basına yansımıştı.

Etiketler : TRANSFER ROMA Zeki Çelik
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