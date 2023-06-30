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30 Haziran 2023 Cuma 23:31:00 - Güncelleme:30 Haziran 2023 Cuma 23:31:00

PSG'ye ırkçılık şoku: Teknik Direktör Galtier gözaltına alındı

Kaynak: AA

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Fransa Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Paris Saint-Germain'in teknik direktörü Christophe Galtier, ırkçılık soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, hakkında "ırk veya dini aidiyete dayalı ayrımcılık" yaptığı şüphesiyle soruşturma açılan Galtier, Nice polisi tarafından sabah saatlerinde gözaltına alındı.

Basına sızdırılan ancak doğru olup olmadığı henüz teyit edilemeyen elektronik postalarda, Galtier'in Nice'i çalıştırdığı dönemde "kadroda çok fazla siyahi ve Müslüman oyuncu bulunmasından" şikayetçi olduğu iddia edilmişti.

56 yaşındaki teknik adam ise, "ırkçı ve İslamofobik yorumlar yaptığı" yönündeki suçlamaları reddetmişti.

Nice Savcısı Xavier Bonhomme, Fransız teknik adamın 15 Aralık'ta hakim karşısına çıkacağını açıkladı. Galtier, suçlu bulunması halinde 3 yıl hapis ve 45 bin Avro para cezasına çarptırılabilir.

Etiketler : PSG Christophe Galtier ırkçılık soruşturması
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