VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türk Kızılay deprem bölgesinde köylere mobil ekiplerle ulaşıyor
Ankara merkezli 10 ilde operasyon
Mavi sularda "izole tatil"e ilgi sürüyor
Adana'da 14 bin 300 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
İstanbul'da kaçakçılığa geçit verilmiyor: 63 şüpheli yakalandı
"Deprem sırasında bütün dünyanın bizimle birlikte olduğunu gördük"
02 Nisan 2023 Pazar 12:30:00 - Güncelleme:02 Nisan 2023 Pazar 12:30:00

Potada Fenerbahçe-Galatasaray derbisi yarın yapılacak

Kaynak: AA

ABONE OL

Potada Fenerbahçe-Galatasaray derbisi yarın yapılacak

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında yarın Fenerbahçe Beko-Galatasaray Nef derbisi oynanacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılacak maç, saat 20.30'da başlayacak. Müsabaka, beIN SPORTS 5'ten yayımlanacak.

Ligde geride kalan 22 maçta 18 galibiyet alan sarı-lacivertli ekip, ikinci sırada bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekip ise 10 galibiyet, 12 mağlubiyetle 8. sırada yer alıyor.

İlk yarıda Galatasaray'ın ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılan maçı Fenerbahçe 97-91 kazanmıştı.

Etiketler : basketbol süper ligi fenerbahçe galatasaray derbi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX