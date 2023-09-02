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Otobüsü taşladılar! Gaziantep'te Galatasaray'a şok
02 Eylül 2023 Cumartesi 21:36:00 - Güncelleme:02 Eylül 2023 Cumartesi 21:36:00

Otobüsü taşladılar! Gaziantep'te Galatasaray'a şok

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Süper Lig'in 4. hafta maçında Gaziantep ile karşılaşacak olan Galatasaray saldırıya uğradı. Stada gitmek üzere yola çıkan takım otobüsüne taşlı saldırı gerçekleştirildi.

Spor Toto Süper Lig'de Gazlatasaray'ın Gaziantep FK ile deplasmanda oynayacağı maç öncesinde kısa süreli gerginlik yaşandığı açıklandı.

GS TV, Gaziantep FK maçı öncesinde sarı-kırmızılı takımın otobüsünün taşlı saldırıya uğradığını duyurdu.

Galatasaray'ın otobüsüne yapılan bu saldırı sonrasında sadece maddi zarar olduğu, kimsenin yaralanmadığı öğrenildi.

Etiketler : galatasaray gaziantep süper lig
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