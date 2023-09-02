Otobüsü taşladılar! Gaziantep'te Galatasaray'a şok

Spor Toto Süper Lig'de Gazlatasaray'ın Gaziantep FK ile deplasmanda oynayacağı maç öncesinde kısa süreli gerginlik yaşandığı açıklandı.

GS TV, Gaziantep FK maçı öncesinde sarı-kırmızılı takımın otobüsünün taşlı saldırıya uğradığını duyurdu.

Galatasaray'ın otobüsüne yapılan bu saldırı sonrasında sadece maddi zarar olduğu, kimsenin yaralanmadığı öğrenildi.