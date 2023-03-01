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01 Mart 2023 Çarşamba 17:15:00 - Güncelleme:01 Mart 2023 Çarşamba 17:15:00

"Omuz Omuza" yardım kampanyasının internet sitesi yayına başladı

Kaynak: AA

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Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve beIN Medya Grubu ana paydaşlığında deprem felaketi sonrası uygulamaya konulan dayanışma ve yardım kampanyasının internet sitesi yayına başladı.

"Ülkemiz, dünyanın en büyük doğal afetlerinden birini yaşıyor. Şimdi sıra sende, kaybedecek hiç vakit yok." sloganıyla başlatılan kampanyaya katılmak isteyenler, "omuzomuza.org" web sitesinden kredi kartı bilgileriyle yardımda bulunabilecek. Katılımcılar, ayrıca DESTEK yazıp 8332'ye mesaj göndererek SMS ile bağış gönderilebilecek.

"Omuz Omuza" dayanışma ve yardımlaşma kampanyası, 15 Haziran'a kadar devam edecek.

Havale ve EFT yoluyla bağış yapmak isteyenler için hesap bilgileri ise şöyle:

Denizbank

TL Hesap adı: Türkiye Futbol Federasyonu BaşkanlığIığı İban :TR73 0013 4000 0600 1423 8001 04

USD Hesap adı: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı İban : TR19 0013 4000 0600 1423 8001 06 Swift Kod: DENITRIS

EURO Hesap adı: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı İban : TR46 0013 4000 0600 1423 8001 05 Swift Kod: DENITRIS

Ziraat Bankası

TL Hesap adı: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığ İban : TR51 0001 0022 4701 8345 0650 63

USD Hesap adı: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı İban : TR24 0001 0022 4701 8345 0650 64 Swift Kod: TCZBTR2A

EURO Hesap adı: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı İban : TR94 0001 0022 4701 8345 0650 65 Swift Kod: TCZBTR2A

Halkbank

TL Hesap adı: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı İban : TR93 0001 2001 6900 0016 1000 26

USD Hesap adı: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı İban : TR31 0001 2001 6900 0058 1003 96 Swift Kod: TRHBTR2A

EURO Hesap adı: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı İban : TR04 0001 2001 6900 0058 1003 97 Swift Kod: TRHBTR2A

VakıfBank

TL Hesap adı: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı İban : TR89 0001 5001 5800 7319 7201 90

USD Hesap adı: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı İban : TR94 0001 5001 5804 8022 3599 68 Swift Kod: TVBATR2A

EURO Hesap adı: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı İban : TR88 0001 5001 5804 8022 3599 79 Swift Kod: TVBATR2A

Etiketler : deprem futbol yardım kampanyası omuz omuza

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