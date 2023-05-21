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21 Mayıs 2023 Pazar 18:15:00 - Güncelleme:21 Mayıs 2023 Pazar 18:15:00

Off-Road sporcuları depremzedeler için yarıştı

Kaynak: AA

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Düzce'de, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illerde görev yapan gönüllü ekiplere destek amacıyla off-road yarışları düzenlendi.

Düzce'de, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illerde görev yapan gönüllü ekiplere destek amacıyla off-road yarışları düzenlendi.

Türkiye Afet Gönüllüleri Derneği (AFGD) ve Düzce Safari Off-Road Kulübünce (DÜSOF), Gömüşova İlçesinde özel parkurda yapılan yarışlara, 42 ilden 95 araç ve 190 sporcu katıldı.

Pilotlar, iki gün süren yarışlarda engebeli ve çamurlu parkurda zor anlar yaşadı. Araçları bozulan veya çamura saplanan pilotlar, ekip arkadaşlarının yardımıyla yarışlara kaldıkları yerden devam etti.

Etkinlikte, 6 Şubat'taki depremlerde arama kurtarma çalışmalarına katılan farklı illerden AFGD ekiplerine, teçhizat desteği sağlamak amacıyla sporcular ve katılımcılardan nakdi yardım toplandı.

AFGD Düzce Şube Başkanı Soner Üstünel, AA muhabirine, etkinliğin ilk gününde ekstrem, ikinci gününde hız etapları yarışları yapıldığını anlattı.

Organizasyonun gelirlerinin tümünün AFGD'ye destek amaçlı olduğunu vurgulayan Üstünel, "Burada elde edilecek gelir ve yapılan bağışlar derneğimize gerek ekipman, gerekse nakdi destek olarak bağışlanıyor. Bizler de gönüllü arama kurtarma ekibiyiz. Bundan önce Hatay Samandağı'nda depremde uzun süre görev aldık." diye konuştu.

Üstünel, destek sağlayan ve gelen herkese teşekkür ederek, elde edilen gelirle AFGD ekiplerine ekipman alınacağını sözlerine ekledi.

Yarışların sonunda sembolik kupa töreni düzenlendi.

Etiketler : Düzce Off-Road Türkiye
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