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04 Kasım 2022 Cuma 14:10:00 - Güncelleme:04 Kasım 2022 Cuma 14:10:00

MotoGP'de şampiyon, İspanya'da belli olacak

Kaynak: AA

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Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP'de şampiyon pilot, İspanya'nın ev sahipliği yapacağı sezonun 20. ve son yarışı Valensiya Grand Prix'siyle belirlenecek.

Cheste bölgesindeki 4 kilometrelik Valencia Halk Pisti'nde düzenlenecek mücadelenin sıralama turları yarın TSİ 16.10'da, 27 turluk yarış ise 6 Kasım Pazar günü TSİ 16.00'da başlayacak.

2022 MotoGP Dünya Şampiyonası'nı kazanan pilot, bu yarışın ardından belli olacak. Ducati Lenovo takımının İtalyan pilotu Francesco Bagnaia, 14'üncülük veya üstü bir dereceyle yarışı tamamlaması halinde şampiyonluğu garantileyecek.

23 puan geriden Bagnaia'yı takip eden Monster Energy Yamaha'nın Fransız sürücüsü Fabio Quartararo ise yarışı kazanması ve rakibinin 15'incilik veya altında bir derece alması halinde kupaya uzanacak.

Şu ana kadar Bagnaia'nın 7, Enea Bastianini'nin (Gresini) 4, Quartararo'nun 3, Miguel Oliveira'nın (Red Bull KTM) 2, Aleix Espargaro (Aprilia), Jack Miller (Ducati Lenovo) ve Alex Rins'in (Suzuki) ise birer yarış galibiyeti bulunuyor.

Valensiya Grand Prix'si öncesi pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

1. Francesco Bagnaia (İtalya): 258 puan

2. Fabio Quartararo (Fransa): 235

3. Aleix Espargaro (İspanya): 212

4. Enea Bastianini (İtalya): 211

5. Jack Miller (Avustralya): 189

Etiketler : Cheste Francesco Bagnaia Fabio Quartararo Enea Bastianini
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