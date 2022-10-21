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21 Ekim 2022 Cuma 11:38:00 - Güncelleme:21 Ekim 2022 Cuma 11:38:00

MotoGP'de heyecan Malezya'da devam edecek

Kaynak: AA

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Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP, Malezya'nın ev sahipliği yapacağı sezonun 19. yarışıyla sürecek.

Selangor eyaletindeki 5,5 kilometrelik Uluslararası Sepang Pisti'nde düzenlenecek mücadelenin sıralama turları yarın TSİ 10.05'te, 20 turluk yarış ise 23 Ekim Pazar günü TSİ 10.00'da başlayacak.

Şu ana kadar Francesco Bagnaia'nın (Ducati Lenovo) 6, Enea Bastianini'nin (Gresini) 4, Fabio Quartararo'nun (Monster Energy Yamaha) 3, Miguel Oliveira'nın (Red Bull KTM) 2, Aleix Espargaro (Aprilia), Jack Miller (Ducati Lenovo) ve Alex Rins'in (Suzuki) ise birer yarış galibiyeti bulunuyor.

Malezya Grand Prix'si öncesi pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

1. Francesco Bagnaia (İtalya): 233

2. Fabio Quartararo (Fransa): 219 puan

3. Aleix Espargaro (İspanya): 206

4. Enea Bastianini (İtalya): 191

5. Jack Miller (Avustralya): 179

Etiketler : Selangor Enea Bastianini Jack Miller
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