VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Tarihi başarı! Fenerbahçe Alagöz Holding, Süper Kupa şampiyonu oldu
Fenerbahçe'nin galibiyet serisi sürüyor: 13'te 13
Gezi Parkı olaylarına 'demokrasi mücadelesi' dedi: Kılıçdaroğlu'ndan Kavala'ya destek!
BM: Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına döşediği mayınlar endişe verici
Milli yüzücü Derin Toparlak'tan altın madalya
Ermeni provokatörler Azerbaycan'ın Beyrut Büyükelçiliği'ne saldırdı
28 Eylül 2023 Perşembe 21:21:00 - Güncelleme:28 Eylül 2023 Perşembe 21:21:00

Milli yüzücü Derin Toparlak'tan altın madalya

Kaynak: AA

ABONE OL

Milli yüzücü Derin Toparlak, Paletli Yüzme Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Milli sporcu Derin Toparlak, Sırbistan'da düzenlenen Paletli Yüzme Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Başkent Belgrad'da gerçekleştirilen şampiyonada mücadele eden Bakırköy Ata Spor Kulübü sporcusu Derin Toparlak, 5000 metre açık su yarışında rakiplerini geride bırakarak altın madalyaya uzandı.

Milli yüzücü, iki hafta önce Yunanistan'ta düzenlenen 3. Akdeniz Plaj Oyunları'nda 200 metre paletli yüzme yarışında da şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

Şampiyonluk sonrası açıklama yapan milli sporcu, "Ben her yorulduğumda bayrağımızın göndere çekilişini düşünürüm ve enerji bulurum. Bu başarıda bana her zaman destek olan antrenörüm Canberk Babaoğlu'na aileme, kulübüme ve desteğini esirgemeyen Türk milletine teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Etiketler : Derin Toparlak MİLLİ YÜZÜCÜ ALTIN MADALYA
Güzel yürek İbrahim!

Güzel yürek İbrahim!
Toplantı yaparken bebek geldi

Toplantı yaparken bebek geldi
2 ay sonra ilk konser

2 ay sonra ilk konser
Neva'sına kavuştu

Neva'sına kavuştu
Yeni projeye yeni kıyafetler

Yeni projeye yeni kıyafetler
Boğaz'da ‘Yıldız'lı gece

Boğaz'da ‘Yıldız'lı gece
Tiyatro yapmak istiyor

Tiyatro yapmak istiyor
Sertab'la interaktif konser

Sertab'la interaktif konser
Dr. Mert hayatımıza neşe katacak

Dr. Mert hayatımıza neşe katacak

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX