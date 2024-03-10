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10 Mart 2024 Pazar 07:20:00 - Güncelleme:10 Mart 2024 Pazar 07:20:00

Milli sporcu Özlem Becerek, Avrupa Atmalar Kupası'nda altın madalya kazandı

Kaynak: AA

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Milli sporcu Özlem Becerek, Portekiz'de düzenlenen Avrupa Atmalar Kupası'nda 23 yaş altı kadınlar disk atma branşında Avrupa şampiyonu oldu.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Leiria kentindeki organizasyonda, ay-yıldızlı sporcu, 23 yaş altı kategorisi disk atma branşında altın madalya kazandı.

Özlem Becerek ikinci atışında elde ettiği 55.07'lik derecesi ile 23 yaş altı Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

Etiketler : milli sporcu avruoa atmalar kupası özlem becerek altın madalya
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