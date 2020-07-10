10 Temmuz 2020 Cuma 15:14:00 - Güncelleme:10 Temmuz 2020 Cuma 15:14:00
Medipol Başakşehir, LASK-Manchester United eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak
Kaynak: AA
ABONE OL
Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselmesi halinde LASK-Manchester United eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselmesi halinde LASK-Manchester United eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
- Süper Lig hakeminin testi pozitif çıktı!
- Süper Lig ekibinden kural hatası iddiası!
- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belirlendi
- Medipol Başakşehir, LASK-Manchester United eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak
- Beşiktaş'ın eski yöneticisi Umut Güner hakkında iddianame hazırlandı
- Formula 1 takvimine iki yarış daha eklendi