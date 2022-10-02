Köyde futbol oynarken keşfedildi: Hedefi Fenerbahçe

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02 Ekim 2022 Pazar 17:00:00 - Güncelleme:02 Ekim 2022 Pazar 17:00:00

Köyde erkeklerle futbol oynarken keşfedildi: Rümeysa'nın hedefi Fenerbahçe

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Bingöl'ün Güveçli köyünde yaşayan Bingöl Spor Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Rümeysa Yıldız, 4 yıl önce meraktan erkek çocuklarla futbol oynamaya başladı.

Bingöl'ün Güveçli köyünde yaşayan Bingöl Spor Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Rümeysa Yıldız, 4 yıl önce meraktan erkek çocuklarla futbol oynamaya başladı. 3 kız kardeşi olan Rümeysa'nın merakı, zamanla tutkuya dönüştü. Rümeysa, zamanla köydeki maçların aranan ismi oldu. 3 yıl önce aynı köyde yaşayan şimdiki antrenörü Ali Kıtay, Rümeysa'yı futbol oynarken gördü.

Tekniğini beğenen Kıtay, Rümeysa'nın babasıyla konuşarak futbola kazandırmaya karar verdi. Ailesinin de desteğini alan Rümeysa, spor lisesinin yetenek sınavlarına girdi. Rümeysa, birçok erkek rakibini geride bırakıp, derece yaparak burada eğitim görmeye başladı. Fenerbahçe'de oynamak isteyen Rümeysa, en büyük hedefinin ise milli takımda top koşturmak olduğunu söyledi.

Etiketler : Rümeysa Bingöl Güveçli köyü Köyde erkeklerle futbol oynarken keşfedildi
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