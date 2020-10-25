Annesine verdiği sözü tuttu! Khabib Nurmagomedov emekli oldu

UFC hafif siklet ünvan maçında Khabib Nurmagomedov, Abu Dabi'de Justin Gaethje'i nakavt etti ve ölen babasının vasiyeti üzerine boksu yenilgisiz bir şekilde bıraktığını açıkladı.

Kariyerinde 29 maça çıkan 32 yaşındaki sporcu, unvanını korudu ve yenilgi yüzü görmeden ringlere veda etti.

Khabib Nurmagomedov'un corona virüse yakalanan babası ve antrenörü Abdulmanap Nurmagomedov, Temmuz ayında hayatını kaybetmişti

ANNESİNE VERDİĞİ SÖZÜ TUTTU

Nurmagomedov, antrenörlüğünü de yapan babası olmadan yoluna devam etmek istemediğini belirterek, "Annem, babam olmadan dövüşmemi istemiyordu. Ona, bunun son maçım olacağını söyledim. Şimdi de sözümü tutuyorum." ifadelerini kullandı.