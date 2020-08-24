Jose Sosa'nın eşi koronavirüse yakalandı

Jose Sosa'nın eşi Carolina Alurralde koronavirüse yakalandı
Kaynak: IHA
Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Jose Sosa'nın eşi Carolina Alurralde, Kovid-19 testinin sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.
Fenerbahçe’nin yeni transferlerinden Jose Sosa’nın eşi Carolina Alurralde, koronavirüse yakalandı. Alurralde, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, test sonucunun pozitif çıktığını ve 14 gün karantinada kalacağını duyurdu.
Carolina Alurralde, paylaşımın ardından takipçilerinden birçok destek mesajı aldı.