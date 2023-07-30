VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İİT, İsveç ve Danimarka'daki Kur'an-ı Kerim'e yönelik provokasyonları görüşecek
İsrail'de muhalefetten müzakereler için "reformu askıya alma" şartı
Rusya'da şiddetli fırtına nedeniyle 8 kişi hayatını kaybetti
Tapu ve Kadastro'dan hazineye 27,4 milyar liralık katkı sağlandı
Hatay'da 6 Şubat depremlerinde hasar gören binaların yıkım işlemi sürüyor
Azerbaycan'da şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi
30 Temmuz 2023 Pazar 17:02:00 - Güncelleme:30 Temmuz 2023 Pazar 17:02:00

Hırvat futbolcu Ante Rebic İstanbul'da

Kaynak: AA

ABONE OL

Beşiktaş'ın transfer görüşmelerine başladığı Hırvat futbolcu Ante Rebic, İstanbul'a geldi.

Özel uçakla Atatürk Havalimanı'na gelen Hırvat oyuncuyu, az sayıdaki siyah-beyazlı taraftar karşıladı.

Beşiktaş atkısıyla görüntü veren Rebic, taraftara üçlü çektirdi.

Havalimanında basın mensuplarına açıklamada bulunan Rebic, "Buraya geldiğim için çok mutluyum. Hoca ve takım arkadaşlarımla en yakın zamanda tanışmak istiyorum. Vida ile konuştum ve Beşiktaş'la ilgili çok olumlu bilgiler verdi." ifadelerini kullandı.

Ante Rebic, siyah-beyazlı takımda 7 numaralı formayı giyeceğini de açıkladı.

Hırvat futbolcu, açıklamalarının ardından özel araçla alandan ayrıldı.

Etiketler : Ante Rebic transferi Beşiktaş transfer haberleri Hırvat futbolcu Beşiktaş
Gizem Karaca: Organik besleniyorum

Gizem Karaca: Organik besleniyorum
30 yıllık repertuar

30 yıllık repertuar
Nefise Karatay: Botoksum bile yok

Nefise Karatay: Botoksum bile yok
Yunan sevdası pahalıya patladı

Yunan sevdası pahalıya patladı
Arabada yakalandılar

Arabada yakalandılar
Ünlü radyocu Fatih Yıldırım, Ekru Dilek ile dünya evine girdi

Ünlü radyocu Fatih Yıldırım, Ekru Dilek ile dünya evine girdi
Sürpriz kutlama

Sürpriz kutlama
Dolandırılmaktan kurtuldu

Dolandırılmaktan kurtuldu
Serdar'ın korosu

Serdar'ın korosu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX