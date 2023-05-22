VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Afganistan'da binlerce aile mağaralarda yaşam mücadelesi veriyor
Çin ilk kez düzenlediği zirveyle Orta Asya'da hamilik rolünün işaretini verdi
İngiltere'nin silah ihracatı 2022'de 8,5 milyar sterlinle rekor seviyeye ulaştı
AB ülkelerinin dışişleri bakanları Brüksel'de toplandı
Suudi Arabistan, Mescid-i Haram'ı Genişletme Projesine "Suudi Revakı" adını verdi
Yunanistan'da seçimi Yeni Demokrasi önde bitirse de tek başına hükümet kuracak oya ulaşamadı
22 Mayıs 2023 Pazartesi 11:31:00 - Güncelleme:22 Mayıs 2023 Pazartesi 11:31:00

Heat, son NBA finalisti Celtics karşısında 3-0 öne geçti

Kaynak: AA

ABONE OL

Heat, 8. sıradan gelip 25 sayıdan fazla farkla bir play-off galibiyeti alan ilk NBA takımı oldu.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Boston Celtics'i 128-102 yenen Miami Heat, Doğu Konferansı final serisinde durumu 3-0'a getirdi.

Play-in turnuvası sonucu Doğu Konferansı'nda 8. sıradan play-off'lara yükselen Heat, normal sezonu 2. sırada bitiren Celtics'i üçüncü maçta da mağlup etti.

Heat, 8. sıradan gelip 25 sayıdan fazla farkla bir play-off galibiyeti alan ilk NBA kulübü olarak kayıtlara geçti.

Ev sahibi Heat'te yüzde 78,6 saha içi isabetiyle 29 sayı kaydeden Gabe Vincent, sahanın en skoreri oldu. Duncan Robinson 22 sayı, Jimmy Butler 16 sayı, 8 ribaunt, 6 asist üretti.

Geçen sezonun finalisti Celtics'te Jayson Tatum 14 sayı, 10 ribaunt, Jaylen Brown ise 12 sayı, 6 ribauntla mücadeleyi tamamladı.

Heat, yine sahasında oynanacak 4. karşılaşmayı da kazanırsa adını NBA Finalleri'ne yazdıracak.

Etiketler : Amerikan Basketbol Ligi Boston Celtics Miami Heat
'Hande'nin ses rengi çok özel'

'Hande'nin ses rengi çok özel'
Film Festivali'nde jüri koltuğunda

Film Festivali'nde jüri koltuğunda
Bahriyeli Engin

Bahriyeli Engin
‘Kızım da Avrupa Güzeli olsun'

‘Kızım da Avrupa Güzeli olsun'
Heyecanlandıran takipleşme

Heyecanlandıran takipleşme
Hoşçakal Patron

Hoşçakal Patron
"Sürpriz bir teklifti"

"Sürpriz bir teklifti"
İstanbul'da Johnny Depp hazırlığı

İstanbul'da Johnny Depp hazırlığı
Ses 5 yaşında

Ses 5 yaşında

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX