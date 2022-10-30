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30 Ekim 2022 Pazar 19:00:00 - Güncelleme:30 Ekim 2022 Pazar 19:00:00

Hayalini 80 yaşında gerçekleştirecek

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ANTALYA'da yaşayan eski milli sporcu ve antrenör Çiçek Solon Şensoy (79), 17 yaşındayken kurduğu 'olimpiyat' hayalini gerçekleştirmek için, mart ayında Polonya'da düzenlenecek Dünya Veteranlar Atletizm Şampiyonası'na katılacak.

ANTALYA'da yaşayan eski milli sporcu ve antrenör Çiçek Solon Şensoy (79), 17 yaşındayken kurduğu 'olimpiyat' hayalini gerçekleştirmek için, mart ayında Polonya'da düzenlenecek Dünya Veteranlar Atletizm Şampiyonası'na katılacak. Şensoy, "Kendime 'Bir gün ben de olimpiyatlarda yarışacağım' dedim. O günkü hedefimi hiç unutmadım. Şimdi bir dünya şampiyonasına katılırsam kendime verdiğim sözü yerine getireceğimi düşünüyorum" dedi.

Etiketler : antalya çiçek solon şensoy olimpiyat
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