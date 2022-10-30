Hayalini 80 yaşında gerçekleştirecek

ANTALYA'da yaşayan eski milli sporcu ve antrenör Çiçek Solon Şensoy (79), 17 yaşındayken kurduğu 'olimpiyat' hayalini gerçekleştirmek için, mart ayında Polonya'da düzenlenecek Dünya Veteranlar Atletizm Şampiyonası'na katılacak. Şensoy, "Kendime 'Bir gün ben de olimpiyatlarda yarışacağım' dedim. O günkü hedefimi hiç unutmadım. Şimdi bir dünya şampiyonasına katılırsam kendime verdiğim sözü yerine getireceğimi düşünüyorum" dedi.

