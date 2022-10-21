VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık: 49 başlıkta sosyal yardım programı uyguluyoruz
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
SNHR raporu: Esed rejimi bir kısmı işkenceyle 3 binden fazla Filistinli mülteciyi öldürdü
Boğaziçi Film Festivali'nde TRT Ortak Yapımı ve TRT destekli 11 film yarışacak
Güreşte dünya şampiyonasında 4 yıl sonra Nesrin Baş ile gelen altın
TCMB, yılın 4. Enflasyon Raporu'nu perşembe günü Ankara'da açıklayacak
2023 Yılı Bütçe Kanunu Teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda
"Türkiye'nin gaz merkezi olması, Moskova ve Ankara'nın çıkarına"
Dijital materyaldeki görüntüyü özel ekip çözdü, PKK'lı terörist yakalandı
Almanya Federal Meclisi enerji krizine karşı 200 milyar avroluk fonu onayladı
Franck Ribery, emekliye ayrıldı
KPSS cevap kağıtları erişime açıldı
Bakan Soylu: Cumhurbaşkanımız gerçekten bir devrimcidir
İlham Aliyev'den Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Amreyev'e "Dostluk Nişanı"
TBMM Yaşlıların Sorunlarını Araştırma Komisyonu, ilk saha çalışmasına Kocaeli'den başladı
Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi
Bakan Bilgin: (Bartın'daki maden kazası) 6 müfettiş ve iş güvenliği uzmanıyla bunun üstüne gidiyoruz
Avro Bölgesi'nde kamu borcunun GSYH'ye oranı yüzde 94,2 oldu
Mozambik'in ilk LNG sevkiyatı Avrupa ülkelerine yapılacak
HDP'li Semra Güzel 19 Aralık'ta hakim karşısına çıkacak
İsveç'ten Türkiye'ye mektup!
2022-KPSS Lisans sonuçları açıklandı
Başkan Erdoğan'dan Yunanistan'a gönderme: Zevkle izliyoruz!
"Kimyasal silah iftirası"na sert tepki
21 Ekim 2022 Cuma 16:55:00 - Güncelleme:21 Ekim 2022 Cuma 16:55:00

Güreşte dünya şampiyonasında 4 yıl sonra Nesrin Baş ile gelen altın

Kaynak: AA

ABONE OL

Beşiktaşlı milli güreşçi Nesrin Baş, daha önce Türk sporcuların 2 kez kazanma başarısı gösterdiği 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası altın madalyasını, 4 yıl sonra İspanya'da elde etti.

İspanya'da düzenlenen 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası kadınlar 68 kilo finalinde Japon Naruha Matsuyuki ile karşılaşan ve rakibini 8-0 yenerek altın madalya kazanan Nesrin Baş, bu organizasyonda, kadınlardaki 4 yıllık şanssızlığı da kırmış oldu.

Beşiktaş Kulübü sporcusu 20 yaşındaki güreşçi, 2018'den sonra 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlarda finale yükselen ve madalya kazanan ilk milli sporcu olmayı başardı.

"ASLA PES ETMEDİM"

Şampiyonluğuyla ilgili konuşan genç güreşçi, "Yeri geldi sakatlandım, ağladım ama asla pes etmedim. Bir sürü olumsuzluklar yaşadım ve her seferinde daha çok çalıştım, başarıyı daha çok istedim. Ve sonunda hayallerimi gerçekleştirdim." dedi.

Nesrin Baş, "Beni bu yolda yalnız bırakmayan başta ailem olmak üzere, her zaman yanımızda olarak bizi destekleyen kulübümüz Beşiktaş'a, benimle bu yolda ter dökerek dualarını esirgemeyen arkadaşlarıma, hocalarıma teşekkür ederim. Emeklerine ve yüreklerine sağlık. İyi ki varsınız." ifadelerini kullandı.

Aynı organizasyonda, 2017 yılında Evin Demirhan ve 2018 yılında da Buse Tosun altın madalya kazanmıştı.

Etiketler : ispanya güreş dünya şampiyonası nesrin baş altın madalya
Sinema insanları yakınlaştırıyor

Sinema insanları yakınlaştırıyor
Cannes'da yoğun ilgi

Cannes'da yoğun ilgi
Safiye Soyman ile Faik Öztürk'e dolandırıcılık davasında beraat

Safiye Soyman ile Faik Öztürk'e dolandırıcılık davasında beraat
Dinmeyen baba özlemi

Dinmeyen baba özlemi
Duygusal veda

Duygusal veda
Hayatını kaybetti

Hayatını kaybetti
Aşka davet

Aşka davet
Eski halinden eser yok şimdi!

Eski halinden eser yok şimdi!
Bir sakıza 900 lira ödedi

Bir sakıza 900 lira ödedi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX