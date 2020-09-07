Göztepe'den koronavirüs açıklaması

Geçtiğimiz haftalarda yeni transferlerinden birinde koronavirüs testinin pozitif sonuçlandığını duyuran Göztepe’de sevindirici haber geldi.

Sarı-kırmızılı ekip, pozitif vakaya rastlanan oyuncusuna bugüne kadar 3 kez test uygulandığını ve bugün itibarıyla 3. testin de negatif sonuçlandığını duyurdu.

İzmir temsilcisi, test sonucu negatife dönen futbolcunun yarından itibaren antrenmanlara başlayacağını açıkladı.

