  • BIST
    1078.61
  • Dolar
    7,3592
  • Euro
    8,7967
  • Altın
    466,4750
İstanbul
20 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Sağlık Bakanı Koca günlük koronavirüs tablosunu paylaştı
Düğün konvoyundan ateş açıldı, 5 yaşındaki çocuk yaralandı
Belarus'taki gösterilerde 173 kişi gözaltına alındı
Dünya Bankası: Beyrut'taki patlama 4,6 milyar dolara varan fiziksel hasara neden oldu
THY, İstanbul-Denizli uçuşu nedeniyle 12 yolcunun karantinaya alındığı iddialarını yalanladı
Macron, Fransız işgalinin Lübnan'a istikrar getirmeyen yönetim sistemi üzerinden rol almak istiyor
Şifalı diye içilen suyun mikrop saçtığı ortaya çıktı
FETÖ'cü 21 eski Kara Harp Okulu öğrencisi itirafçı oldu
Abu Dabi'de patlama: 2 ölü
Yunanistan'ın Fransa ile yeni bir anlaşma imzalayacağı iddia edildi
İçişleri Bakanlığı: Musa Orhan TSK'dan ihraç edildi
Gökhan Töre yeniden Beşiktaş'ta!
Pençe-Kaplan Operasyonu'nda PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 187 bini geçti
Türkiye ve Libya arasında yeni adım! İmzalar atıldı
Erzurumspor - Trabzonspor maçı iptal edildi
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Taşova: Grip ve koronavirüsü ayırt eden tanı testleri geliştirdi
Türkiye'den Rusya'ya PKK/YPG tepkisi: Hizmet edecek adımlardan kaçının
Başkan Erdoğan Giresun'da
Başkan Erdoğan'dan esnafa hibe müjdesi!
Fransa ve Almanya'dan Türkiye açıklaması: AB diyaloğa hazır
Başkan Erdoğan şehit ailesine taziye mesajı gönderdi
Usta oyuncu hayatını kaybetti
Başkan Erdoğan Giresun'da! Çalışmaları yerinde inceleyecek
31 Ağustos 2020 Pazartesi 17:46:00 - Güncelleme:31 Ağustos 2020 Pazartesi 17:46:00

Gökhan Töre yeniden Beşiktaş'ta!

Kaynak: IHA

ABONE OL

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, bir süredir kadrosuna katmaya çalıştığı eski futbolcusu Gökhan Töre transferinde mutlu sona ulaştı. Yeni Malatyaspor, Beşiktaş'ın Umut Nayir'i takasta kullanmayı kabul etmesi üzerine, golcü oyuncuyu ikna etmeye çalışıyor.

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, eski yıldızı Gökhan Töre konusunda mutlu sona ulaştı. Geçtiğimiz günlerde oyuncuyla Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde bir araya gelen yönetim, Yeni Malatyaspor’un bonservis bedeli istemesi sebebiyle beklemeye geçmişti.

Malatya temsilcisi, siyah-beyazlılardan önce 1 milyon Euro, ardından da 500 bin Euro bonservis talebinde bulunmuştu. Son yapılan görüşmelerin ardından Gökhan Töre için bonservis bedelinden vazgeçen Yeni Malatyaspor, siyah-beyazlı ekipten Umut Nayir’i kadrosuna katmak istediğini Beşiktaşlı yöneticilere iletti. Yeni Malatyaspor’la Gökhan Töre’ye karşılık Umut Nayir takasında anlaşan Beşiktaş, Yeni Malatyaspor’un Umut’u ikna etmesini bekliyor. Bu futbolcuyla ilk temasını sağlayan Malatya Yönetimi, ikna çabalarına da başladı.

Özellikle Başkan Adil Gevrek’in çok beğendiği bir isim olan ve mutlaka kadroda görmek istediği Umut ile bizzat görüşmeye başladığı da gelen haberler arasında.

Gökhan Töre ile her konuda anlaşmaya varan Beşiktaş, bu hafta Töre’yi kadrosuna katacak.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER