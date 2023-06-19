VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Kiralarla ilgili şikayetleri yakından takip ediyoruz"
AYM'den HDP kararı
Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı
Filistin Başbakanı, Gazze Şeridi açıklarındaki doğal gaz sahasını geliştirmenin mümkün hale geldiğin...
AFAD duyurdu: Akdeniz'de 4,2'lik deprem
MSB duyurdu: 2 PKK'lı terörist etkisi hale getirildi
19 Haziran 2023 Pazartesi 15:53:00 - Güncelleme:19 Haziran 2023 Pazartesi 15:53:00

Gökhan Gönül, 38 yaşında futbolu bıraktı

Kaynak: AA

ABONE OL

Milli futbolcu Gökhan Gönül, 38 yaşında profesyonel kariyerini noktaladığını duyurdu.

Milli futbolcu Gökhan Gönül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hayallerimin çok ötesinde yaşadığım 25 yıllık futbol hayatım için artık veda zamanı. Bir futbolcu olarak, duygularımı, hatalarımı, heyecanımı çok yoğun yaşadığım bu 25 yılın ardından söyleyecek çok söz, seçmekte zorlandığım yüzlerce anı var. Bugün sadece, en samimi haliyle sizlere veda etmek istedim." ifadelerini kullandı.

Açıklamasında, kariyerini geçirdiği kulüplere teşekkür eden Gökhan Gönül, şu ifadelere yer verdi:

"Elimi ilk tutan Bursa Yolspor'daki hocalarımdan başlayarak, Gençlerbirliği, Hacettepe, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Çaykur Rizespor'daki tüm yol arkadaşlarıma emekleri için teşekkür eder, başkanlarıma bana bu camiaların değerli formalarını giyme imkanı tanıdıkları için şükranlarımı sunarım. Konuşmayı sevmeyen biri olmam nedeniyle zaman zaman zorluk çıkardığım tüm basın mensubu arkadaşlarıma, emekleri için teşekkür ederim. Zorlu çalışma koşullarına rağmen bana karşı anlayışınızı hiç eksik etmediniz, sağ olun. Hep yanımda olan aileme, dostlarıma, tüm futbol emekçilerine ayrıca teşekkür ederim."

"En özel teşekkürü, sona sakladım." sözlerinin de yer aldığı açıklama şöyle sürdü:

"Formayı her giydiğimde elimden geleni yaptım, ter döktüm, yeri geldi kanım döküldü. Hatalar yaptım, kırdım, kırıldım, yeniden başladım. Bugün geride kalan 25 yılıma bakarak, tüm kalbimle üzerimde emeği olan tüm taraftarlara teşekkür etmek istiyorum. Tüm samimiyetimle, varlığınız, desteğiniz, kızdığınızda gösterdiğiniz samimi tepkiniz için içtenlikle teşekkür ediyorum. Hepsi bu 25 yılın kendime sakladığım en güzel mirasıdır. Futbolu çok seven, futboldan kopamayan biri olarak, yeniden görüşmek dileğiyle."

Etiketler : milli futbolcu gökhan gönül futbol
Madonna'ya yemek yaptım

Madonna'ya yemek yaptım
İstanbul aşkına

İstanbul aşkına
"Merve ile evlendiğime pişman değilim"

"Merve ile evlendiğime pişman değilim"
Baba-oğul düeti geliyor

Baba-oğul düeti geliyor
Konserde şarkı sürprizi

Konserde şarkı sürprizi
Futbol buluşması

Futbol buluşması
‘Ya Çok Seversen'den ilk kare

‘Ya Çok Seversen'den ilk kare
"Pedro Pascal'la oynamak isterim"

"Pedro Pascal'la oynamak isterim"
Tatile çıkacağız

Tatile çıkacağız

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX