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08 Nisan 2021 Perşembe 20:58:00 - Güncelleme:08 Nisan 2021 Perşembe 20:59:00

Gaziantep evinde rahat kazandı

Kaynak: AA

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Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantep, sahasında Medipol Başakşehir'i 2-0 yendi.

Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantep'in Medipol Başakşehir konuk ettiği maçın 8. dakikasında gelişen konuk ekip atağında ceza sahası önünde paslaşan Başakşehirli oyunculardan Demba Ba, kaleye sırtı dönük pozisyondayken sol kanattan ceza sahasına giren Deniz Türüç'ü gördü. Bu oyuncunun savunma oyuncularını geçerek kaleyi soldan gören pozisyonda çektiği şutu kaleci Günay Güvenç kontrol etti.

27. dakikada Mirallas çalımlarla ceza sahasına sokulmak isterken Ponck ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı ve penaltı bekledi. Ancak hakem oyunu devam ettirdi. Devamında gelişen konuk ekip kontra atağında sağ kanattan gelen Visca, yerden ortaladı. Deniz Türüç'ün ön direkte vuruşu, kalenin sol direğinden az farkla auta gitti.

32. dakikada uyarılar sonucunda hakem Abdulkadir Bitigen 27. dakikada gelişen Gaziantep atağıyla VAR incelemesine gitti. Topun başına geçen Maxim, kaleci Volkan Babacan'ı ters köşeye yatırarak topu kalenin sağından filelere gönderdi: 1-0.

39. dakikada Edin Visca sol çaprazdan sert vuruşunu Günay Güvenç güçlükle kontrol etti.

44. dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Sağ kanattan Visca'nın arka direğe doğru kullandığı köşe vuruşunda kaleci Günay Güvenç boşa çıktı. Demba Ba uygun durumda kafayı vurdu ancak top Güvenç'e çarpıp yandan dışarıya gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısını Gaziantep 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarı

49. dakikada ev sahibi ekip gole çok yaklaştı. Sağ kanattan ceza alanına yaklaşan Kenan Özer'in yerden pasıyla penaltı noktası üzerinde topla buluşan müsait pozisyondaki Mirallas'ın şutu yandan auta gitti.

51. dakikada Gaziantep farkı 2'ye çıkardı. Olkowski'nin pasıyla ceza sahasının sağında topla buluşan Mirallas'ın yerden çıkarttığı topa ön direkte Maxim dokundu ve meşin yuvarlağı bir kez daha filelere gönderdi: 2-0.

55. dakikada Medipol Başakşehir Demba Ba ile gole yaklaştı. Sol kanattan Cemali Sertel'in ortasında Ndayishimiye'nin pasıyla ceza sahasının sol çaprazında uygun durumda topla buluşan Demba Ba'nın vuruşunda meşin yuvarlak uzak direğin yanından dışarı gitti.

64. dakikada Gaziantep oyuncusu Kenan Özer, ceza sahanın dışından sol ayağıyla yakın direk dibine doğru vuruşunu yaptı. Volkan Babacan parmaklarının ucuyla uzanarak topu kornere gönderdi.

77. dakikada Visca'nın pasıyla ceza sahasının sağında topla buluşan Mahmut Tekdemir'in şutunda Günay Güvenç gole izin vermedi.

Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Etiketler : Futbol Gaziantep Süper ling Medipol Başakşehir
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