Galatasaray, Süper Lig'de yarın Trabzonspor'u konuk edecek

Rams Park'ta yapılacak müsabaka, saat 21.45'te başlayacak. Mücadelede hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

Sezonu Mondihome Kayserispor müsabakasıyla açan son şampiyon Galatasaray, bu sezon ligdeki ilk iç saha maçına Trabzonspor karşılaşmasıyla çıkacak.

Kayserispor ile golsüz berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, haftaya 1 puanla 12. sırada girdi. İlk haftada sahasında Bitexen Antalyaspor'u 1-0 mağlup eden bordo-mavili ekip ise 3 puanla 7. sırada yer buldu.

ZANIOLO VE TETE FORMA GİYMEYECEK



Galatasaray, Trabzonspor müsabakasında Nicolo Zaniolo ve Tete'den yararlanamayacak.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa ile transfer görüşmeleri yürüten ve sakatlığı devam eden İtalyan yıldız Zaniolo, yarınki karşılaşmada süre almayacak.

Yeni transferlerden Brezilyalı kanat oyuncusu Tete de henüz lisansı çıkarılmadığı için Trabzonspor'a karşı mücadele edemeyecek.

SAHASINDA 17 MAÇTIR YENİLMİYOR



Galatasaray, Süper Lig'de taraftarı önünde yaptığı son 17 karşılaşmada mağlup olmadı.

İç sahada son yenilgisini geçen sezonun 2. haftasında 1-0'lık skorla Giresunspor'a karşı yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında çıktığı 17 mücadelede 15 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

"Cimbom" sahasındaki son 7 lig maçının 6'sında kalesini gole kapatmayı başardı.

BU SEZONKİ 6. RESMİ MÜSABAKA



Galatasaray, Trabzonspor mücadelesiyle bu sezonki 6. resmi maçına çıkacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde mücadele eden sarı-kırmızılı ekip, yaptığı 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Süper Lig'de de 1 maçta mücadele eden sarı-kırmızılılar, bundan da beraberlikle ayrıldı.

Söz konusu mücadelelerde mağlubiyet yüzü görmeyen Galatasaray, 4 mücadelede kalesini gole kapattı. Sarı-kırmızılılar, bu maçlarda attığı 7 gole karşılık kalesinde 2 gol gördü.

GOL YÜKÜNÜ HALİL VE MERTENS ÇEKİYOR



"Cimbom"da Dries Mertens ile yeni transfer Halil Dervişoğlu, bu sezonki resmi maçlarda attığı gollerle dikkati çekti.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda Litvanya temsilcisi Zalgiris ile yapılan ilk müsabakada sarı-kırmızılı ekibin gollerini Abdülkerim Bardakcı ile Halil Dervişoğlu kaydetti. Rövanş karşılaşmasını Mertens'in golüyle 1-0 kazanan Galatasaray, turu bu golle aldı.

Galatasaray, 3. eleme turunda Slovenya'nın Olimpija Ljubljana takımıyla deplasmanda yaptığı ilk karşılaşmayı Kerem Aktürkoğlu, Mertens ve Halil'in golleriyle 3-0 kazandı. Rövanş mücadelesini Mauro Icardi'nin golüyle 1-0 alan sarı-kırmızılılar, turu atlayan taraf oldu.

Ligdeki Kayserispor maçını boş geçen sarı-kırmızılı ekip, sezonun ilk 5 resmi maçında 7 gol atarken, Mertens ve Halil ikişer, Icardi, Abdülkerim ile Kerem birer kez fileleri havalandırdı.

136. RANDEVU



Galatasaray ile Trabzonspor, tarihlerinde yarın 136. kez karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor'un Süper Lig'e yükseldiği 1974-1975 sezonunda başlayan 50 yıllık rekabette yapılan resmi ve özel 135 karşılaşmanın 60'ını Galatasaray, 44'ünü Trabzonspor kazandı, 31 müsabakada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel maçlar olmak üzere geride kalan karşılaşmalarda Galatasaray 176, Trabzonspor ise 152 kez gol sevinci yaşadı.

LİGDEKİ 101. MAÇ



Galatasaray ile Trabzonspor, ligde yarın 101. kez karşılaşacak.

Ligde daha önce yapılan 100 karşılaşmanın 43'ünü Galatasaray kazanırken, 32 maçta gülen taraf Karadeniz ekibi oldu ve 25 müsabaka berabere sonuçlandı.

Süper Lig maçlarında Galatasaray 129, Trabzonspor ise 115 gol attı.

İSTANBUL'DAKİ LİG MAÇLARI



İki ekip arasında İstanbul'da yapılan 50 lig maçında ev sahibi Galatasaray 26, konuk Trabzonspor 12 kez galip geldi.

İstanbul'daki 12 karşılaşma da beraberlikle sonuçlanırken, Galatasaray'ın 68 golüne karşılık, Trabzonspor 55 gol kaydetti.

FARKLI SKORLU GALİBİYETLER



Galatasaray, Trabzonspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 26 Mayıs 2001'de İstanbul'daki lig maçında 4-0'lık sonuçla aldı.

Trabzonspor ise 2018-2019 sezonunun ilk yarısında 1 Eylül 2018'de Trabzon'daki lig karşılaşmasında aynı skorla rakibini yendi.

Bu arada, 15 Kasım 1998'de İstanbul'da Trabzonspor'un 5-3 kazandığı lig maçı, iki takım filelerinin toplam 8 kez havalanmasından dolayı taraflar arasındaki en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.