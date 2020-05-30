Galatasaray, koruyucu maske satışına başlıyor

Sarı-kırmızılı kulübün lisanslı ürünlerinin satıldığı GSStore'un Twitter hesabından yapılan paylaşımda, maske çeşitlerinin 1 Haziran Pazartesi günü "http://gsstore.org" internet stesinden, 3 Haziran Çarşamba günü ise tüm mağazalardan satışa sunulacağı bildirildi.