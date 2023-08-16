VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İstanbul Boğazı'nda kargo gemisi arızalandı
Duhok Valisi Tatar'dan terör örgütü PKK'ya isyan: "Tüm hizmetleri engelliyorlar"
Bakan Güler, TSK Komuta Kademesi'ni kabul etti
CHP'nin İzmir'i İYİ Parti'ye bırakacağı iddiasına sert çıkış: "Gök kubbeyi başına yıkarız"
BM, Rusya'nın Tuna Nehri üzerinden tahıl sevkiyatını hedef almasından endişeli
Türkiye'nin ilk kadın doktoru Safiye Ali'nin adı Almanya'da bir sokakta yaşatılacak
16 Ağustos 2023 Çarşamba 19:24:00 - Güncelleme:16 Ağustos 2023 Çarşamba 19:24:00

Galatasaray ayrılığı açıkladı!

Kaynak: AA

ABONE OL

Galatasaray, 20 yaşındaki futbolcusu Yusuf Demir'in İsviçre'nin Basel Kulübüne kiralandığını duyurdu.

İSTANBUL (AA) - Galatasaray, 20 yaşındaki futbolcusu Yusuf Demir'in İsviçre'nin Basel Kulübüne kiralandığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "Profesyonel futbolcumuz Yusuf Demir'in 2023-2024 sezonu için geçici transferi konusunda FC Basel 1893 AG ile anlaşmaya varılmıştır." denildi.

Geçen sezon başında Avusturya'nın Rapid Wien ekibinden 6 milyon avro bonservis bedeli karşılığında kadroya dahil edilen Yusuf Demir, Süper Lig'de 5 maçta forma giydi.

Etiketler : galatasaray futbol transfer yusuf demir
Teşkilat'tan ayrıldı

Teşkilat'tan ayrıldı
Miço Karan

Miço Karan
Duygusal gece

Duygusal gece
Okuma buluşması

Okuma buluşması
Yalı'ya girdi

Yalı'ya girdi
Türkiye'yi terk etmem

Türkiye'yi terk etmem
Aşkını ilan etti

Aşkını ilan etti
İşaret diliyle konser

İşaret diliyle konser
Hiçbir ünlü geri dönmedi

Hiçbir ünlü geri dönmedi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX