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30 Mart 2023 Perşembe 16:24:00 - Güncelleme:30 Mart 2023 Perşembe 16:24:00

Futgolfte yeni sezon Kuşadası'nda başlıyor

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2023 Türkiye Futgolf Şampiyonası, 14-16 Nisan 2023 tarihlerinde Aydın il sınırları içerisinde bulunan Kuşadası International Golf Club'ta düzenlenecek Kuşadası Open turnuvası ile başlıyor.

2018 yılından kurulan Futgolf Gençlik ve Spor Derneği (FGSD) tarafından organize edilen 2023 Türkiye Futgolf Şampiyonası, 8 turnuvadan oluşacak ve Türkiye'nin dört bir yanında düzenlenecek organizasyonlar ile devam edecek.

Şampiyonanın ilk ayağı olan Kuşadası Open'da, 14-16 Nisan 2023 tarihleri arasında 150'ye yakın sporcunun mücadele etmesi bekleniyor.

2023 Türkiye Futgolf Şampiyonası, Kulüpler Ligi ve Bireysel Klasman Sıralaması olmak üzere iki ayrı kategoriyi barındıyor. Futgolfçüler, bu şampiyonadaki turnuvalarda hem bireysel olarak hem de yer aldıkları kulüpleri temsil ederek mücadele edecek.

2023 Türkiye Futgolf Şampiyonası'nda, 2022'de olduğu gibi eski A Milli Takım oyuncuları Olcay Şahan ve Aydın Yılmaz ile eski Kadın A Milli Takım kaptanı Bilgin Defterli gibi önemli sporcular da yer alacak.

FUTGOLF DÜNYA KUPASI'NDA 30'DAN FAZLA TÜRK OYUNCU

Diğer yandan; Futgolf Gençlik ve Spor Derneği'nin son yıllarda yaptığı çalışmalar ve faaliyetler eşliğinde futgolfün dünyadaki çatı kuruluşu olan FIFG'ye (Federation for International FootGolf) 2021'de üye olan Türkiye, 27 Mayıs – 6 Haziran 2023 tarihlerinde ABD'nin Florida eyaletine bağlı Orlando kentinde düzenlenecek 2023 FIFG Futgolf Dünya Kupası'na da yüksek sayıda oyuncu ile katılacak. Dünyanın en iyilerinin yer alacağı Futgolf Dünya Kupası'nda, çeşitli kategorilerde 30'dan fazla Türk oyuncu mücadele edecek.

FUTGOLF SPORU HAKKINDA

Futbol ve golfün birleşiminden oluşup hibrit bir spor dalı olan Futgolf, beş ölçüsünde bir futbol topu ve spora uygun deliklerin bulunduğu golf sahasında oynanıyor. Temel kuralları, golf ile aynı olan futgolfte, 18 delikten oluşan parkuru en az vuruşta tamamlayan birinciliği elde ediyor ve sıralama da vuruş sayısına göre belirleniyor. 2028'de ABD'nin Los Angeles şehrinde düzenlenecek Yaz Olimpiyatları için de aday branş durumunda bulunan futgolf, her geçen yıl dünyadaki popülaritesini arttırıyor.

Etiketler : futgolf dünya kupası 2023 türkiye futgolf şampiyonası golf club kuşadası open turnuvası

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